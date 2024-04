Atp Madrid: Jiri Lehecka mette fine alla corsa di Rafael Nadal. Per Sinner c'è Auger

Nel singolare femminile Keys supera Ons Jabeur dopo aver perso il primo set per 6-0

Atp/Wta Madrid - Day 7: Jannik Sinner e Rafael Nadal tornano in campo, ecco gli orari

Jannik Sinner commenta il match vs Khachanov e parla del problema all'anca

Primo set senza storia per la tunisina. Ma l'americana non haa mollato e ha strappato il servizio alla tunisina nel dodicesimo game. Keys è partita a tutta anche nel set finale: ha perso solo 11 punti chiudendo 6-1. Oggi si giocano i due quarti della parte bassa del tabellone tra Yulia Putinseva e Elena Rybakina e tra Mirra Andreeva e Aryna Sabalenka.

La prima semifinale del torneo Wta di Madrid sarà tra Iga Swiatek e Madison Keys . La giocatrice americana era sotto 6-0, 2-0 contro Ons Jabeur nei quarti di finale ma alla fine di 1 ora e 33 minuti in campo, ha vinto 0-6 7-5, 6-1.

Sinner ha superato Khachanov mentre Felix Auger Aliassime contro-pronostico ha eliminato il campione del torneo di Barcellona e il finalista del torneo di Montecarlo Casper Ruud con il punteggio di 6-4 7-5. Il giocatore canadese raggiunge il suo primo quarto di finale in un torneo Masters 1000 da Indian Wells 2023.

Ma Lehecka non ha mai tremato nemmeno al momento di chiudere e ha vinto il secondo parziale per 6-4. Sarà Felix Auger Aliassime l'avversario di Jannik Sinner nei quarti di finale del torneo Atp Masters 1000 di Madrid.

Giocatore ceco che poi ha chiuso agevolmente 7-5. Nel secondo set, Lehecka è andato subito avanti di un break (2-0), Nadal è sembrato sull'orlo di cedere definitivamente ma ha annullato due palle break del 3-0 "pesante" ed è riuscito a rimanere a ruota senza farsi staccare in maniera definitiva.

Alcaraz e quel commento sulla corsa di Jannik Sinner a Madrid: "Non è abituato" 2 giorni fa

Prima partita in assoluto tra i due giocatori in quello che è con ogni probabilità l'ultimo torneo di Madrid nella carriera di Nadal. Lehecka con la potenza del suo servizio è riuscito a tenere spesso fermo il campione spagnolo anche provato dalla partita del giorno prima contro Cachin.

Jiri Lehecka pone fine al cammino di Rafael Nadal al torneo Atp Masters 1000 di Madrid. 7-5 6-4 il punteggio per il numero 31 del mondo che ora troverà Daniil Medvedev nei quarti di finale, giocatore russo che ha eliminato Rublev.

