Atp/Wta Madrid - Day 8: torna Alcaraz, riposo per Jannik Sinner. Ci sono due azzurri

Sarà Carlos Alcaraz a prendersi quasi tutta la scena nel day 8 del Mutua Madrid Open. Lo spagnolo, così come tutti i tennisti rimasti nella parte bassa del tabellone principale maschile, sarà chiamato a tornare subito in campo dopo la battaglia degli ottavi vinta in circa tre ore di gioco ai danni di Jan-Lennard Struff, che gli ha reso la vita davvero difficile e lo ha costretto a disputare un tesissimo tie-break nel terzo set.

Non prima delle ore 16, l'orario ormai 'privilegiato' e occupato dagli iberici nel corso di tutto il torneo, il numero 3 del mondo dovrà affrontare Andrey Rublev. Il russo sembra essersi messo alle spalle un periodo molto negativo di risultati, ritornando a qualificarsi per i quarti di un Master 1000.

Ora un compito piuttosto complicato per il nativo di Mosca, opposto a un giocatore in fiducia che sarà nuovamente spinto dal calore del pubblico di casa. I due si sfideranno per la prima volta sulla terra battuta: l'ultimo e unico precedente risale alle ultime Finals di Torino, in cui Carlitos si è imposto in due set.

L'altro quarto è stato programmato dagli organizzatori a partire dalle ore 9:30 circa: il match vedrà protagonisti lo statunitense Taylor Fritz e l'argentino Francisco Cerundolo, reduce da una bella vittoria su Sascha Zverev.

I due quarti femminili previsti

Un derby tutto kazako aprirà invece il calendario di gare sul centrale intitolato a Manolo Santana. Elena Rybakina, numero 4 del seeding, dovrà vedersela con la connazionale Putintseva dalle 12.

In sessione serale, alle 20, è stato posizionato l'attesissimo confronto fra la bielorussa Aryna Sabalenka e la giovanissima Mirra Andreeva, davvero ispirata in questa competizione spagnola. Mentre Jannik Sinner, come il resto degli atleti situati nella parte alta, effettuerà un giorno di riposo prima di disputare il suo quarto di finale, l'Italia è presente nell'ordine di gioco nel doppio: Simone Bolelli e Andrea Vavassori daranno battaglia ad Aslan Karatsev e Zhizhen Zhang per conquistare un posto nei quarti della manifestazione.

Ecco il programma completo di mercoledì 1 maggio a Madrid.