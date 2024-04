Atp Madrid - Alcaraz vince con il brivido: superato Struff al tie-break del terzo set

Rafael Nadal prudente: "Vedremo se sarò in grado di giocare due giorni di fila"

Atp/Wta Madrid - Day 7: Jannik Sinner e Rafael Nadal tornano in campo, ecco gli orari

In totale controllo, il tennista classe 2003 ha improvvisamente smarrito la rotta e gettato alle ortiche quattro match point nel nono game. Il Manola Santana Stadium ha tremato insieme ad Alcaraz, che ha però fatto la voce grossa nel tie-break che ha calato il sipario.

In un tie-break dai due volti, Struff ha acciuffato il parziale decisivo colpendo un provvidenziale ace. Alcaraz ha premuto il tasto reset e si è regalato la partenza di cui aveva bisogno, perché con un efficace passante ha messo distanza tra sé e Struff salendo rapidamente sul 4-1.

Lo spagnolo ha sprecato in quel game quattro match point - tre consecutivi - e rimesso in corsa il suo avversario. Solo il DNA da campione gli ha permesso di liberarsi della pressione nemica e conquistare i quarti di finale a Madrid - dove ha perso una sola partita con Rafael Nadal nel 2021 - battendo Struff con il punteggio di 6-3, ( 5) 6-7, 7-6( 4) .

Risulta difficile capire cosa sia accaduto nella mente di Carlos Alcaraz nel preciso istante in cui si è trovato avanti 5-3, 40-0 nel terzo set della sfida contro Jan-Lennard Struff , remake dell’ultima finale del Mutua Madrid Open.

