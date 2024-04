Atp Madrid - Jannik Sinner piega in rimonta Khachanov e vola ai quarti

Jannik Sinner vince ancora nonostante i problemi fisici, il livello espresso dall’avversario e un primo set lasciato per strada per quei dettagli che finiscono spesso per indirizzare le partite. L’altoatesino non ha pensato agli ultimi due game del parziale inaugurale ed è ripartito alla grande nella seconda frazione reagendo come solo i veri campioni sanno fare.

Grazie alla rimonta completata ai danni di Karen Khachanov con il punteggio di 5-7, 6-3, 6-3 al Mutua Madrid Open, Sinner è diventato l’unico giocatore in grado di raggiungere i quarti di finale nei primi quattro Masters 1000 della stagione.

È la dodicesima volta che si spinge così avanti in questa categoria di eventi, la prima nella capitale spagnola.

Atp Madrid - Sinner piega in rimonta Khachanov e vola ai quarti

Il 22enne di San Candido ha faticato al servizio sull’1-1 e solo una serie di importanti prime gli hanno consentito di recuperare da 0-40.

Khachanov ha alzato il ritmo con il passare dei minuti e non è praticamente mai andato in affanno nei suoi turni di battuta. Il russo è tornato a bussare alla porta di Sinner sul 5-5 e un cattivo rimbalzo ha ingannato l’azzurro, costretto ad abbozzare un complicato drop shot sulla palla break.

Drop shot che si è trasformato in un passante impossibile da rispedire al mittente e spedito il rivale a servire per il definitivo 1-0; occasione che Khachanov non si è fatto sfuggire. Sinner ha optato per una tattica ancora più aggressiva e messo pressione all’attuale numero 17 del mondo, che in apertura di secondo set ha affossato il rovescio in rete sulla prima chance di break concessa.

Sinner ha protetto con cura il vantaggio senza rischiare nulla fino al fatidico 6-3. Khachanov ha approcciato bene e ritrovato fiducia, ma il campione in carica degli Australian Open ha rivendicato il suo potere salvandosi sullo 0–1 con l’ace e sull’1-2 eseguendo alla perfezione lo schema servizio e dritto.

Nel quinto game, Sinner ha alzato ancora la voce portando a casa un durissimo scambio in cui ha spinto con coraggio e determinazione.