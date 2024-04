Atp/Wta Madrid - Medvedev batte Bublik, fuori Zverev. Iga Swiatek in semifinale

Daniil Medvedev ha raggiunto un grande traguardo grazie alla vittoria ottenuta contro Alexander Bublik al Mutua Madrid Open con il punteggio di 7-6( 3) , 6-4. Il russo ha infatti conquistato i quarti di finale in tutti gli eventi Masters 1000 del Tour ATP, un’impresa che condivide solo con altri cinque giocatori ancora in attività: Novak Djokovic, Rafael Nadal, Andy Murray, Gael Monfils e Marin Cilic.

Il nativo di Mosca è stato il primo a cedere la battuta, ma ha siglato l’immediato contro break sul 2-3 sfruttando l’errore a rete di Bublik. Il kazako ha disputato un pessimo tie-break e reso vani tutti gli sforzi profusi in precedenza.

Atp/Wta Madrid - Medvedev batte Bublik, fuori Zverev. Swiatek in semifinale

Bublik ha staccato la spina e si è ritrovato subito sotto 0-4 nel secondo parziale, chiuso da Medvedev con qualche incertezza. Il russo attende ora uno tra Rafael Nadal e Jiri Lehecka.

È andata bene anche ad Andrey Rublev, in cerca di riscatto dopo avere deluso le aspettative nelle ultime settimane. Il nativo di Mosca ha sconfitto 6-2, 6-4 Tallon Griekspoor e sarà l’avversario di Carlos Alcaraz o Jan-Lennard Struff.

Sembra trovarsi sempre più a suo agio a Madrid Taylor Fritz. L’americano sta forse esprimendo il suo miglior tennis sulla terra battuta e ha eliminato 7-6( 2) , 6-4 Hubert Hurkacz. In un set in cui hanno comandato i servizi, non poteva che essere il tie-break a spezzare l’equilibrio.

Fritz si è rivelato molto più solido del polacco e si è portato meritatamente in vantaggio. L’andamento del tie-break ha forse destabilizzato Hurkacz, che ha perso terreno in apertura di secondo set colpendo un gratuito con il dritto.

Tanto è bastato a Fritz per assumere il comando del match e volare ai quarti di finale. Un Alexander Zverev troppo falloso per essere vero è sceso in campo sull'Arantxa Sanchez Stadium. Il tedesco non ha vissuto la sua migliore giornata e ha rimediato un pesante 3-6, 4-6 ai danni di Francisco Cerundolo.

C’è stato un momento nel primo set in cui Iga Swiatek ha rischiato di uscire dalla partita e compromettere il suo cammino a Madrid. La polacca è improvvisamente andata fuori pista sul 4-2 permettendo a Beatriz Haddad Maia di recuperare il break di svantaggio ed effettuare il sorpasso con un doloroso doppio fallo.

La pausa che si è concessa tra un set e l’altro, però, le ha fatto bene: lo scenario è cambiato sin dal primo 15. La scintilla è scoccata e Swiatek ha ribadito perché è la numero uno WTA.

La 22enne è diventata assoluta padrona del campo, agguantato le semifinali e lasciato solo due game alla brasiliana - con tanto di bagel - nei successivi due parziali.