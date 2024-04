Manca sempre meno all’inizio degli Internazionali BNL d’Italia 2024. In attesa che i più grandi tennisti del circuito arrivino a Roma per adattarsi alle condizioni di gioco e prepararsi a un evento in grado di catturare l’attenzione di milioni di appassionati, da oggi al 3 maggio si svolgeranno le pre-qualificazioni.

Per aprire al meglio le danze è stato inaugurato il campo in terra battuta presso Piazza del Popolo, un progetto realizzato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel e Roma Capitale. Il magnifico campo ospiterà alcuni match delle pre-qualificazioni e del Torneo Internazionale Under 16, oltre a numerose e importanti iniziative promosse per i più giovani dall’Istituto di Formazioni ‘Roberto Lombardi’ .

Il grande tennis arriva a Piazza del Popolo: inaugurato il campo nel cuore di Roma

“Portare un pezzo di Internazionali nel cuore della città e il tennis a portata di tutti i romani, è un’impresa che abbiamo tentato per anni, pur consapevoli delle difficoltà che avrebbe comportato solo immaginare di allestire un campo in terra rossa in un luogo come questo” , ha detto con orgoglio il presidente della FITP Angelo Binaghi.

“Motivo per cui voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato con la FITP e Sport e Salute a questa impresa: la Soprintendenza e il Comune di Roma. Siamo orgogliosi di mettere a disposizione della cittadinanza un campo regolamentare dove porteremo alcuni grandi nomi impegnati al Foro e dove si svolgeranno match delle prequalificazioni e di un Torneo Internazionale Under 16.

Il tennis nel cuore di Roma è un’altra fotografia del momento di grande popolarità che stiamo vivendo” . Alessandro Onorato, Assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale, ha invece detto: “Nessuno credeva che riuscissimo a realizzare questo progetto, ma ci siamo riusciti.

Sono orgoglioso che quest’anno ci sia un campo da tennis a Piazza del Popolo. Ci saranno poi le attività con centinaia di bambine e bambini e l’attesissima esibizione con Jannik Sinner o Matteo Berrettini.

Sarà tutto gratuito: vogliamo avvicinare lo sport alle persone indipendentemente dalle condizioni socio-economiche" .