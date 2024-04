Atp/Wta Madrid - Day 7: Jannik Sinner e Rafael Nadal tornano in campo, ecco gli orari

A Madrid giornata di martedì 30 aprile in cui si disputano tutti e otto gli ottavi di finale del singolare maschile del torneo Atp Masters 1000 e si giocano anche i primi due quarti del singolare femminile. Tornano in campo tutti i big.

Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Rafael Nadal giocheranno sul campo centrale dedicato a Manolo Santana, Jannik Sinner giocherà sul secondo campo dedicato a Aranxta Sanchez Vicario. Ecco il programma completo. Sul campo Manolo Santana si inizia alle 11 con la sfida tra il russo Daniil Medvedev e il kazako Alexander Bublik.

A seguire ma non prima delle 12.30 il primo quarto di finale del singolare femminile tra la polacca Iga Swiatek e la giocatrice brasiliana Beatriz Haddad Maia. Non prima delle 16 la partita tra Carlos Alcaraz e il tedesco Jan-Lennard Struff.

In sessione serale non prima delle 20 la partita tra Ons Jabeur e Madison Keys. A chiudere il programma quindi orientativamente attorno alle 21.30-22 l'ottavo di finale tra Rafael Nadal e il giocatore ceco Jiri Lehecka.

Jannik Sinner giocherà il quarto match sull'Aranxta Sanchez Stadium

Il campo Aranxta Sanchez Stadium sarà tutto dedicato al singolare maschile.

Con cinque ottavi di finale maschili di fila. Si apre alle 11 con l'ottavo di finale tra Andrey Rublev e Tallon Griekspoor. A seguire in campo Hubert Hurkacz contro Taylor Fritz. Terzo match tra Francisco Cerundolo e Alexander Zverev, testa di serie numero 4 del torneo.

Come quarto match, c'è la sfida tra Jannik Sinner e il russo Karen Khachanov. Difficile indovinare l'orario dell'incontro vista la programmazione di tre incontri di singolare maschile prima. Arduo comunque ipotizzare un inizio prima delle 17.30/18 a meno che le partite precedenti non vadano via tutte velocemente.

Ultimo match poi quello tra Felix Auger Aliassime e il canadese Casper Ruud. Ecco il programma integrale di Madrid di martedì 30 aprile.