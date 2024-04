Karen Khachanov non ha concesso nemmeno una chance a Flavio Cobolli al servizio e ha raggiunto Jannik Sinner agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid imponendosi con il punteggio di 7-5, 6-4 in un'ora e 33 minuti di gioco.

Il tennista italiano ha giocato la sua partita, ma non è mai riuscito a rendersi pericoloso in risposta nonostante gli sforzi e l'impegno. È solo la seconda volta che il russo vince due match di fila in questo torneo in sette apparizioni totali.

Khachanov è ora avanti 14-1 sulla terra battuta contro i tennisti fuori dalla top 50: l'ultima sconfitta si era materializzata proprio a Madrid nel 2022 ai danni di Lucas Pouille.

Atp Madrid - Cobolli si arrende a Khachanov: niente derby con Jannik Sinner

Entrambi hanno tenuto la battuta senza troppi patemi fino al 3-3, quando Cobolli ha dovuto annullare una pericolosa palla break per non perdere terreno.

L'azzurro non ha ripetuto l'impresa nell'undicesimo game e ha visto Khachanov passare in vantaggio a causa del rovescio in uscita dal servizio affossato in rete. Il nativo di Mosca non ha tremato nel gioco successivo. A fare la differenza nel secondo parziale è stato il break subito in apertura da Cobolli, ancora scosso per il finale del primo.

Il 21enne ha commesso due doppi falli e steccato il rovescio sull'opportunità offerta al rivale. Khachanov è il prossimo avversario di Sinner, ma l'altoatesino ha alimentato più di un dubbio sulla sua presenza sul rettangolo di gioco domani.

Sinner ha infatti accusato un fastidio all'anca durante la disputa con Pavel Kotov e spiegato - nell'intervista rilasciata ai microfoni dell'ATP - che valuterà con il suo team se il suo corpo sarà pronto o meno alla prossima sfida valida per l'accesso ai quarti di finale.