L’incerto inizio di partita al servizio e le condizioni fisiche tutt'altro che ottimali non hanno impedito a Jannik Sinner di portare a casa il match valido per l’accesso agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid contro Pavel Kotov con il punteggio di 6-2, 7-5.

Per l’italiano si tratta della 28esima vittoria consecutiva ai danni di un tennista non presente in top 20: l’ultima sconfitta, sempre inerente a questo target, è arrivata a Cincinnati lo scorso agosto con Dusan Lajovic.

Atp Madrid - Jannik Sinner supera in due set Kotov nonostante i problemi

Sinner ha tenuto il servizio a zero e brekkato subito il rivale costruendo con il rovescio e chiudendo con un impeccabile drop shot. Da quel momento, però, i turni di battuta non hanno rispecchiato lo stesso andamento.

Sono stati cinque - in tutto - i break di fila: due a favore del russo e tre dell’azzurro. Non contento, Sinner ha collezionato anche l’ultimo game in risposta negando a Kotov la possibilità di aggiornare lo score al servizio per la prima volta.

Nella seconda frazione, invece, è accaduto quello che aveva preannunciato il 22enne di San Candido. Il lavoro fisico svolto sia in palestra che in campo negli ultimi giorni ha sortito i suoi effetti - soprattutto nei confronti dell'anca - e reso le sue gambe più pesanti.

Kotov ha avvertito il momento favorevole e sull’1-1 sferrato un duro colpo a Sinner, colpevole di aver sbagliato - in questa circostanza - la palla corta. Spalle al muro, il vincitore dell'ultima edizione degli Australian Open ha dimostrato cosa vuol dire essere un campione: l'altoatesino ha cancellato un set point sul 3-5 e siglato il contro break nel gioco successivo.

Come se non bastasse, Sinner ha evitato il tie-break sorprendendo ancora Kotov. Non sarà Coco Gauff ma Madison Keys ad affrontare Ons Jabeur. È stata infatti la 29enne di Rock Island ad aggiudicarsi il derby a stelle e strisce con il punteggio di 7-6( 4) , 4-6, 6-4.

Non ha riscontrato alcun problema Elena Rybakina, brava a regolare con un netto 6-1, 6-3 la qualificata Sara Bejlek.