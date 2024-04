Atp/Wta Madrid - Nadal fatica con Cachin, si salva Medvedev. Andreeva elimina Paolini

12 maggio 2022. Era stato l'ultimo ottavo di finale giocato da Rafael Nadal in un Masters 1000, proprio agli Internazionali di Roma. Dopo quasi due anni il campione spagnolo tornerà a giocarsi la possibilità di accedere ai quarti di questa categoria di tornei, naturalmente sulla sua amata terra rossa.

Aver battuto un avversario complicato come Alex De Minaur ha aperto non pochi spiragli nel tabellone al maiorchino, che ha sfruttato l'opportunità presentatagli davanti: l'ex numero uno del mondo ha avuto qualche problema di troppo (rispetto alle aspettative) ma ha saputo regolare 6-1, ( 5) 6-7, 6-3 l'argentino Pedro Cachin, che nella città iberica ha messo fine a una serie interminabile di 15 sconfitte di fila.

Un dominio praticamente senza storia nel primo set, con Rafa che ha messo in grave crisi il sudamericano in tutti i turni di servizio. Risultato? Un netto 6-1. Cachin ha preso coraggio a partire dal secondo parziale e si è portato avanti di un break fin dal game di apertura.

Il 37enne è finito sotto 4-1, prima di rimontare in modo splendido fino al 5-5. Nel tie-break è stato l'argentino a sorprendere Nadal per 7-5 e allungare la sfida al terzo, tra lo stupore generale del pubblico spagnolo.

Nel parziale decisivo, il 22 volte vincitore Slam è partito bene liberando il dritto, ma Cachin ha rimontato da 15-40 sullo 0-2 e firmato il contro break optando per una tattica offensiva. Nadal non ha perso fiducia e ha trovato il nuovo e definitivo vantaggio nel quinto game gestendo senza patemi la brutta palla corta abbozzata dall'avversario.

Paolini lotta ma non basta. Medvedev rischia, Swiatek domina

Jasmine Paolini ha lottato e dato il massimo nell'incrocio con la giovanissima Mirra Andreeva, che è riuscita a imporsi in due set e a staccare il pass per i quarti di finale.

Nel primo parziale i possibili rimpianti dell'azzurra, che non ha concretizzato l'occasione di servire per il set sul 5-3. La russa ha trovato in extremis il contro-break e ricucito il divario, conquistando poi il tie-break per 7-2.

La classe 2007 ha preso il largo nelle fasi iniziali del secondo, spingendosi fino al 4-0, ma poi ha dovuto fare i conti con la reazione dell'italiana. Sul più bello, con la chance di portarsi sul 5-5, Paolini non si è confermata in battuta (6-4) e ha dovuto alzare bandiera bianca.

Daniil Medvedev ha rischiato tantissimo ma alla fine ha avuto la meglio di Sebastian Korda: 5-7, 7-6, 6-3 il punteggio al termine di una battaglia di quasi due ore e mezza. Agli ottavi sfiderà Alexander Bublik, che sempre in rimonta ha sconfitto l'altro americano Ben Shelton (3-6, 7-6, 6-4).

Iga Swiatek continua il suo dominio a Madrid, lasciando un solo game alla spagnola Sara Sorribes Tormo: in tre gare disputate, la numero uno polacca ha perso otto giochi in totale. Ora se la vedrà con Beatriz Haddad Maia, che ha sconfitto con un doppio 6-4 Maria Sakkari. Bella e netta la vittoria di Ons Jabeur sulla lettone Ostapenko (6-0, 6-4).