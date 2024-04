Quello tra il tennis e Sky Sport è un connubio sempre più vincente. Jannik Sinner ha sicuramente alimentato la passione degli italiani, che hanno deciso di supportare in ogni modo possibile il proprio idolo.

L'altoatesino, però, non è l'unica azzurro a creare interesse verso un movimento in continua crescita. Sono molti i giovani tennisti che torneo dopo torneo stanno compiendo importanti passi in avanti. Basti pensare agli exploit di Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli o Luciano Darderi.

Il connubio tra Sky Sport e il tennis è sempre più vincente: numeri da record

"Che il tennis sia un pilastro sempre più solido della Casa dello Sport è dimostrato anche dai numeri: su Sky la capacità di catalizzare le attenzioni del pubblico grazie ai grandi match è infatti cresciuta del 135% rispetto allo scorso anno, portando di fatto questo sport a totalizzare il 22% degli ascolti complessivi di Sky Sport.

Basti pensare che sul solo canale dedicato Sky Sport Tennis i contatti unici giornalieri sono sostanzialmente raddoppiati (+87%) rispetto allo stesso periodo del 2023, arrivando durante i tornei a quota 665 mila" , si legge nel comunicato diffuso da Sky Sport.

"Una settimana di tennis raccoglie in media davanti alla tv 1 milione 883 mila spettatori unici, +67% rispetto a un anno fa. Molto alti soprattutto i numeri degli spettatori unici giornalieri dei tre ATP Masters 1000 disputati finora: 3,4 milioni per Indian Wells, 4,3 milioni per Miami e 3,7 milioni per Monte-Carlo.

Inoltre, sono sempre del 2024 ben 3 dei 6 match di tennis più visti di sempre nella storia di Sky: la finale del Masters 1000 di Miami tra Sinner e Dimitrov e le semifinali dei Masters 1000 di Monte-Carlo (Sinner-Tsitsipas) e Miami (Sinner-Medvedev).

In classifica si trovano rispettivamente al 2°, al 5° e al 6° posto" .