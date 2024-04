Atp Madrid - Daniil Medvedev, polemica con l'arbitro: "Decidono gli illuminati?"

Il solito Daniil Medvedev. Il giocatore russo continua a regalare siparietti davvero esilaranti durante le sue partite sulla terra battuta: dopo Monte-Carlo, anche a Madrid il nativo di Mosca non è stato da meno e, nel match di giornata contro Sebastian Korda, ha cominciato a prendersela con il giudice di sedia quando si è iniziata ad abbattere un po' di pioggia sull'Arantxa Sanchez Stadium.

A quel punto il 28enne ha chiesto all'arbitro che cosa si aspettasse ad azionare il meccanismo per chiudere in fretta il tetto. Il giudice si è giustificato spiegando a Medvedev che non è di sua competenza la decisione.

Daniil ha risposto così: "E a chi spetta quindi decidere se chiudere il tetto per la pioggia? Agli illuminati?". Ecco il video che è subito circolato sui social.

Nonostante queste piccole polemiche e le difficoltà riscontrate, il moscovita ha centrato l'accesso agli ottavi di finale battendo in rimonta lo statunitense: "È stata dura per molte diverse ragioni.

Ha giocato bene. I campi qui, tranne quello centrale, sono un po' più piccoli di quanto vorrei, quindi gioco come se qualcuno mi spingesse nella parte posteriore. Anche se quando servo non ho bisogno di tanto spazio. La sensazione però è come se fossi spinto indietro.

Ho bisogno di abituarmi per cercare di trovare la giusta soluzione al problema. Devo trovare il ritmo ma in entrambe le partite ho giocato sempre meglio. Sicuramente la prossima, se affronti avversari sempre più forti, voglio iniziarla al livello di come ho cominciato il terzo set" ha rivelato ai microfoni di Atp Tour.