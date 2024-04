Attesa per il Masters di Roma e non solo: occhio ad un esibizione con Jannik Sinner

In questo momento si sta disputando il Masters 1000 di Madrid, ma in Italia gli occhi degli appassionati e della federazione è sicuramente sull'imminente Masters 1000 di Roma, gli Internazionali d'Italia che quest'anno (cosi come l'evento spagnolo) durerà di più e si terrà dal 6 al prossimo 19 Maggio.

Insomma, un evento a tutto tondo e non solo. C'è grande attesa per il numero due al mondo Jannik Sinner, tennista che - magari proprio in quel di Roma - potrebbe diventare il primo italiano numero uno al mondo, riscrivendo la storia del nostro sport.

Non solo, gli organizzatori della FITP hanno preparato una bellissima sorpresa per tutti i romani e l'evento non si disputerà solo al Foro Italico, ma anche nel cuore della città e nello specifico a Piazza del Popolo.

Come riporta la Gazzetta dello Sport è ormai già tutto pronto, la FITP - in collaborazione con il Comune - ha preparato un campo in terra rossa a Piazza del Popolo, un evento dove è pronto un ricco programma che si terrà poco prima degli Internazionali d'Italia.

Questo campo verrà utilizzato per disputare due match al giorno (dal 30 Aprile al 3 Maggio) per le pre-qualificazioni maschili e femminili, un incontro alle 11 ed un altro alle 15. Ovviamente tutto gratuitamente e non si ferma qui.

Dal 6 al 14 Maggio andrà avanti l'iniziativa Tennis e Friends, presenti bambini e tanti bellissimi eventi e in chiusura - prima dell'inizio del torneo - ci sarà un incontro esibizione con i big. Si è parlato di un possibile match tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini, possibile anche solo la presenza di uno dei due ma verrà tutto fatto a sorpresa e l'annuncio sarà diramato meno di 48 ore prima dell'evento.

Insomma gli Internazionali d'Italia sono alle porte e c'è grande attesa, la federazione è pronta a tante belle sorprese.