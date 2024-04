Atp/Wta Madrid: Aryna Sabalenka vince al terzo, Alexander Zverev supera Shapovalov

Avanzano Aryna Sabalenka e Alexander Zverev. Nei due incontri programmati in sessione serale al torneo Atp e Wta 1000 di Madrid la giocatrice bielorussa ha superato in tre set la promettente tennista americana Robin Montgomery in tre set mentre il giocatore tedesco ha superato il tennista canadese Denis Shapovalov in due set.

Ecco il punto completo sui due tornei di Madrid.

Wta Madrid: Aryna Sabalenka vince in tre set su Montgomery e ora trova Danielle Collins

Aryna Sabalenka ha superato una prova impegnativa contro la 19enne wild card americana Robin Montgomery vincendo 6-1, 6-7, 6-4 in 2 ore e 29 minuti.

Sabalenka ha dominato il primo set ma nel secondo set decisamente molto equlibrato la giovane americana ha portato a casa il tie break per sette punti a cinque. Momento decisivo sul 5-4 Sabalenka del terzo set con la bielorussa che ha alzato il suo livello del gioco e ha tolto il servizio a Montgomery.

Sabalenka ora affronterà Danielle Collins che ha battuto in rimonta Jaqueline Cristian col punteggio di 3-6 6-4 6-1. Ecco il tabellone femminile che si è allineato agli ottavi di finale che si giocano tutti nella giornata di oggi lunedì 29 aprile: Swiatek-Sorribes Tormo, Haddad Maia-Sakkari; Gauff-Keys; Ostapenko-Jabeur; Putinseva-Kasatkina; Bejlek-Rybakina; Andreeva-Paolini; Collins-Sabalenka.

Atp Madrid: Alexander Zverev batte in due set Denis Shapovalov

Alexander Zverev, testa di serie numero 4 del torneo di Madrid si è qualificato per gli ottavi di finale. Ha battuto nella partita molto attesa della sessione serale Denis Shapovalov.

6-4 7-5 il punteggio finale. Primo set senza troppi sussulti con il giocatore tedesco che ha preso un break di vantaggio e l'ha portato all'arrivo senza particolari problemi. Lo stesso copione si è ripetuto nel secondo set fino al momento in cui Zverev è andato a servire per il match sul 5-4.

Qui ha però perso il servizio per la prima volta nell'incontro. Un undicesimo game decisamente da dimenticare e perso a zero da Shapovalov ha di nuovo spento le sue ambizioni di portare la partita al terzo con il tedesco che di lì a breve ha chiuso 7-5.

Zverev affronterà ora Francisco Cerundolo che ha eliminato l'americano Tommy Paul. I quattro ottavi di finale della parte bassa del tabellone sono Hurkacz-Fritz; Cerundolo-Zverev; Rublev-Griekspoor e Struff-Alcaraz.

Oggi si giocheranno i sedicesimi di finale della parte alta del tabellone e questa sera il torneo maschile sarà allineato agli ottavi di finale.