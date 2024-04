Atp/Wta Madrid - Day 6: Jannik Sinner e Rafael Nadal in campo: gli orari dei match

Tutti gli ottavi di finale del tabellone principale femminile, i restanti terzi turni del main draw maschile. È quello che presenterà il programma di lunedì 29 aprile al Mutua Madrid Open. Gli organizzatori del torneo hanno stabilito gli orari di tutti i match previsti: diversi promettono spettacolo e potrebbero regalare battaglie particolarmente dure e lunghe.

Sul campo centrale intitolato a Manolo Santana si comincerà sempre dalle ore 11 con un incontro femminile fra la tunisina Ons Jabeur e la lettone Jelena Ostapenko. A seguire toccherà alla numero uno polacca Iga Swiatek scendere in campo contro la giocatrice di casa Sara Sorribes Tormo, che proverà a sfruttare il calore del tifo spagnolo per compiere un'impresa piuttosto complicata.

Non prima delle ore 16 il pubblico rivedrà in azione Rafael Nadal, opposto all'argentino Pedro Cachin: il campione spagnolo cercherà di approfittare di un tabellone diventato ora favorevole per avanzare e dare ulteriori gioie ai fan.

La sessione serale avrà come grande protagonista Jannik Sinner, che affronterà il russo Pavel Kotov. Si tratta del primo incrocio diretto fra i due: un motivo in più per non sottovalutare assolutamente l'avversario, che ha già avuto la meglio su Ramos-Vinolas e l'australiano Thompson.

Gli altri italiani in campo

Sull'Arantxa Sanchez stadium la gara d'apertura promette scintille tra Alexander Bublik e Ben Shelton. Poi spazio a Daniil Medvedev e Sebastian Korda, che si affronteranno per un posto negli ottavi.

Dalle 16 il derby statunitense fra Coco Gauff e Madison Keys, mentre a seguire Elena Rybakina sfiderà la sorpresa Bejlek, proveniente dalle qualificazioni. Chiusura affidata all'italiano Flavio Cobolli, pronto a dare battaglia al russo Karen Khachanov.

Sul campo 3 il confronto che vedrà protagonista Jasmine Paolini: l'azzurra è chiamata a confermarsi contro la giovanissima russa classe 2007 Mirra Andreeva.