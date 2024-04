Atp Madrid - Carlos Alcaraz vola, battuto Seyboth Wild. Rune eliminato a sorpresa

Con il passare dei giorni e dei minuti trascorsi in campo, sembra ritrovare fiducia e una forma fisica sempre migliore. Carlos Alcaraz ha superato anche l'ostacolo rappresentato da Thiago Seyboyh Wild al Mutua Madrid Open, torneo in cui è chiamato a difendere il titolo e i 1000 punti ottenuti lo scorso anno.

Lo spagnolo, con un doppio 6-3 in un'ora e 17 minuti, ha portato a casa la seconda vittoria consecutiva sulla terra rossa 'di casa' e si è assicurato l'accesso agli ottavi di finale. L'equilibrio della partita è durato praticamente fino al 3-3, poi il 20enne di Murcia è riuscito a cambiare completamente marcia.

Con un doppio break il numero 3 del mondo ha messo le mani sul primo set (6-3) e ha indirizzato in poco tempo anche il parziale successivo. 8 i game consecutivi aggiudicati da Alcaraz, che è dilagato fino al 5-0. Il brasiliano non si è dato subito per vinto e ha ricucito sul 5-3, prima di arrendersi 6-3.

Fuori Holger Rune

Una nuova maratona ma questa volta senza ottenere la vittoria. Holger Rune ha dovuto cedere il passo a un ottimo Tallon Griekspoor nel terzo turno della manifestazione spagnola. Dopo il primo set perso a causa di un break subìto proprio quando era sotto 5-4 nel punteggio, il 20enne ha provato a tornare in partita e a cambiare completamente l'inerzia del match.

Rune ha conquistato e difeso bene il vantaggio conquistato in apertura di secondo parziale, allungando la sfida al terzo. Nel set decisivo la forte partenza dell'olandese (3-0) non ha dato più chances di rimonta al nativo di Gentofte, che si è arreso (6-3).

Andrey Rublev ha saputo avere la meglio nella dura battaglia contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. La differenza l'ha fatta tantissimo il tie-break nel parziale inaugurale: sotto 5-0, il russo ha recuperato tutto il divario e l'ha spuntata per 12-10.

Nel secondo il giocatore di Mosca si è imposto per 6-4 e ha staccato il pass per gli ottavi. Avanza anche Hubert Hurkacz, che ha sconfitto Altmaier 6-4, 7-6.