Thiago Monteiro dopo l'impresa contro Stefanos Tsitsipas: "Non è mai troppo tardi"

Il giocatore brasiliano Thiago Monteiro è stato il protagonista nella giornata di sabato dell'impresa più importante dell'Atp Masters 1000 di Madrid eliminando Stefanos Tsitsipas, vincitore del torneo di Montecarlo e finalista a Barcellona la scorsa settimana.

Monteiro ha raggiunto per la prima volta il terzo turno di un torneo di questo livello all'età di 29 anni. "Non è mai troppo tardi - ha detto Monteiro in conferenza stampa -. Vedo ragazzi come Jan-Lennard Struff che a 34 anni ha vinto il suo primo titolo ATP la scorsa settimana a Monaco e Adrian Mannarino che a 35 anni, l'anno scorso ha vissuto la sua migliore stagione tennistica.

Il tennis è così. Una settimana può cambiare l'intero anno, tutti i piani che hai. Devi solo continuare a lavorare duro e cogliere le opportunità".

Thiago Monteiro: "Posso giocare ad alti livelli contro i grandi"

"Devi continuare a crederci sempre – ha continuato Monteiro – devi continuare a lavorare e sai che un giorno questo ti ripagherà.

Questa settimana è stata un po’ diversa rispetto alle settimane precedenti. Abbiamo una grande opportunità ogni settimana, una nuova opportunità. Ho fatto due belle partite nelle qualificazioni e un ottimo primo turno.

Sapevo di avere davanti una grande sfida contro un top player, ma mi sentivo bene. Stavo solo cercando di divertirmi e credevo nel mio gioco. Nella partita contro Tsitsipas ha funzionato davvero bene e mi dà molta fiducia sapere che in una buona giornata posso giocare ad alto livello contro questi grandi campioni.

Voglio solo usare questa vittoria per andare avanti con fiducia nel torneo e provare a migliorare". Monteiro ora giocherà al terzo turno contro il giocatore ceco Lehecka. In caso di ulteriore successo potrebbe giocare contro Rafael Nadal che ha un terzo turno contro l'argentino Pedro Cachin.