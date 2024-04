Atp/Wta Madrid - Day 5: Alcaraz sfida Seyboth Wild. Ecco quando gioca Jasmine Paolini

Nel Day 5 del Mutua Madrid Open scenderanno in campo Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e Holger Rune; mentre per quanto riguarda il torneo femminile Jasmine Paolini andrà a caccia degli ottavi di finale. Elena Rybakina aprirà le danze sul Manolo Santana Stadium alle ore 11:00.

La kazaka affronterà Mayar Sherif. Subito dopo toccherà ad Andrey Rublev contro il tennista di casa Alejandro Davidovich Fokina. Il russo ha interrotto una serie di quattro sconfitte consecutive, ma dovrà stare molto attento alla fisicità dello spagnolo.

Atp/Wta Madrid - Day 5: Alcaraz sfida Seyboth Wild. Ecco l'orario del match tra Paolini e Garcia

Non prima delle 16:00 giocherà Alcaraz. Lo spagnolo dovrà vedersela con Thiago Seyboth Wild, giustiziere di Lorenzo Musetti al secondo turno.

Il due volte campione Slam ha confessato di non aver giocato in maniera libera all'esordio a causa dei recenti problemi occorsi al braccio destro e spiegato che cercherà di non forzare troppo nel caso in cui dovesse provare il minimo dolore.

La sessione serale inizierà alle 20:00 e proporrà agli spettatori due partite: Aryna Sabalenka/Robin Montgomery e l'interessante incontro tra Zverev e Denis Shapovalov. Sull'Arantxa Sanchez Stadium, Holger Rune troverà Tallon Griekspoor.

Daria Kastkina e Marketa Vondrousova, che darà vita a un interessante match con Mirra Andreeva, precedono la super sfida tra Paolini e Caroline Garcia. L'italiana dovrebbe quindi giocare intorno alle 17/17:30. Sarà lo Stadium 3 a ospitare Hubert Hurkacz e Taylor Fritz, alle prese rispettivamente con Daniel Altmaier e Sebastian Baez.

L'americano si è reso protagonista di un'ottima prestazione contro Luciano Darderi all'esordio.

Il programma completo