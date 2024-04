Atp Madrid - Flavio Cobolli batte Nicolas Jarry e vola al terzo turno. Dimitrov fuori

Flavio Cobolli raggiunge Jannik Sinner ed è il secondo italiano che sarà presente al terzo turno del torneo Atp Masters 1000 di Madrid. Il giocatore romano ha bissato il successo contro il giocatore cileno Nicolas Jarry già sconfitto nel mese di gennaio scorso agli Australian Open.

Per Cobolli è il secondo successo a Madrid e ancora una volta ha eliminato un giocatore cileno dopo il primo turno nel quale aveva estromesso dal torneo Alejandro Tabilo. Punteggio finale della partita contro Jarry 6-3 3-6 6-3.

Per Cobolli ora c'è un terzo turno sicuramente difficile ma non impossibile contro Karen Khachanov che ha eliminato in tre set Roberto Bautista Agut. Nel primo set Cobolli ha iniziato male perdendo subito il servizio e andando sotto 2-0.

Poi però ha recuperato subito il break rientrando sul 2-2. Momento decisivo del parziale sul 4-3 Cobolli che è riuscito a strappare a zero il servizio al giocatore cileno con una risposta vincente di rovescio sulla prima di Jarry.

Cobolli al servizio ha poi chiuso il primo parziale in un game fiume. Nel secondo set Cobolli come nel primo parziale è andato sotto di un break subito: 2-0 per il cileno. Cobolli ha tre palle break consecutive per recuperare il servizio ma il giocatore cileno è bravo ad annullarle tutte e ha allungato sul 4-1 e poi sul 5-2.

L'inguine sembra dare grattacapi al cileno che in questo cambio di campo ha chiamato l'intervento medico. Il problema fisico non gli ha impedito comunque di chiudere il set con lo stesso 6-3 che aveva subito nel primo set. Nel terzo set il primo a mettere il naso avanti è il romano: sul 3-2 per lui, Cobolli è riuscito a strappare il servizio al giocatore cileno per involarsi 4-2 e poi 5-2.

Chiusura di parziale col 6-3 finale. Tra le altre partite eliminato Grigor Dimitrov sconfitto 6-2 6-7 6-3 da Jakub Mensik. Senza problemi Felix Auger Aliassime contro Adrian Mannarino mentre Alexander Bublik ha eliminato Roberto Carballes Baena.

Tutto facile per Ben Shelton contro Tomas Machac.

Wta 1000 Madrid: avanti senza problemi Sakkari e Gauff

Nel singolare femminile avanza Maria Sakkari che supera 6-1 6-3 Sloane Stephens. Senza problemi nemmeno Coco Gauff che ha dato 6-4 6-1 a Dayana Yastremska.

Avanza anche Madison Keys su Liudmila Samsonova. Qualificata a fatica Ons Jabeur che ha eliminato Leylah Fernandez con il punteggio di 7-5 2-6 6-4. Avanza in due set anche Jelena Ostapenko. Beatriz Haddad Maia ha estromesso dal torneo Emma Navarro col punteggio di 6-4 6-4.