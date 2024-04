La capacità di assumere il totale dominio degli scambi sulla terra battuta non sarà quella di una volta, ma Rafael Nadal non ha mai smarrito quella voglia di combattere in grado di regalargli tante incredibili giornate sul rettangolo di gioco. Carlos Moya aveva preannunciato che le cose sarebbero state diverse rispetto al match perso a Barcellona contro Alex de Minaur e lo spagnolo ha ascoltato con attenzione il suo allenatore.

Il 22 volte campione Slam si è preso l’immediata rivincita ai danni dell’australiano al Masters 1000 di Madrid imponendosi con il punteggio di 7-6( 6) , 6-3.

Atp Madrid - Nadal si prende la rivincita: De Minaur ko.

Medvedev batte Arnaldi

De Minaur ha completamente sbagliato approccio a differenza della sfida andata in scena la scorsa settimana. Nadal ne ha approfittato ed è partito alla grande. Una discussione con il giudice di sedia lo ha forse distratto per un po’ e ha permesso al rivale di respirare trovando il ritmo giusto.

Due i break subito nel giro di tre turni di battuta. Nadal non ha mollato e grazie all’ottimo gioco in risposta registrato sul 3-4 ha agguantato il tie-break. Un tie-break che lo ha visto chiudere i conti con il brivido sfruttando il quinto set point.

Il livello di fiducia di De Minaur è diminuito ulteriormente e, nel secondo parziale, Nadal ha siglato il break in apertura. Lo spagnolo ha custodito il vantaggio utilizzando tutta la sua esperienza e senza davvero fare i conti con una vera reazione dell'avversario.

Nella stessa parte di tabellone di Nadal hanno lasciato anzitempo il torneo Frances Tiafoe e Stefanos Tsitsipas. Daniil Medvedev continua a essere infallibile all'esordio nel 2024. Il russo ha ottenuto la vittoria numero 21 contro un tennista italiano; le cinque sconfitte sono arrivate tutte ai danni di Jannik Sinner.

Matteo Arnaldi ha disputato un eccezionale primo set, ma non è più riuscito a incidere in risposta dalla parte centrale del secondo. Il nativo di Mosca ha atteso il suo momento, sistemato il servizio e avuto la capacità di non disperdere energie inutili quando ha raccolto solo due game nel set inaugurale.

Il dritto ha tradito Medvedev in diverse circostanze e Arnaldi è stato bravo a non lasciarsi scappare nemmeno un'occasione. Nella seconda frazione, nello specifico dal 2-2, è variato lo spartito e il russo ha brekkato Arnaldi a zero coprendo in maniera impeccabile la rete.

Il 6-4 gli ha conferito fiducia, trasformatasi in un importante break nel gioco che ha dato il via al set decisivo. L'azzurro ha continuato a faticare al servizio; Medvedev a collezionare game dopo game.