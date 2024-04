Atp/Wta Madrid - Sinner liquida un irriconoscibile Sonego. Tsitsipas subito fuori

Jannik Sinner non ha avuto problemi a battere Lorenzo Sonego per la quinta volta consecutiva in stagione e a ottenere il passaggio al terzo turno del Mutua Madrid Open. Si tratta della prima vittoria da testa di serie numero uno in un Master 1000 per l'altoatesino, che ha dovuto semplicemente controllare l'incontro dall'inizio per via di un avversario in giornata no e davvero irriconoscibile.

6-0, 6-3 in poco più di un'ora di gioco: l'italiano si è confermato così imbattibile nei derby nel circuito maggiore e ora potrà pensare al prossimo confronto con l'australiano Jordan Thompson o il russo Pavel Kotov.

Quasi inspiegabili le difficoltà fin dai primi scambi del match del giocatore torinese, che non ha mai messo in discussione il primo set in favore del 22enne vincitore a inizio anno degli Australian Open. Un iniziale 12-1 ha portato il nativo di San Candido avanti 3-0 nella sfida: il parziale conclusivo è stato di 25 punti a 8 per il numero uno d'Italia, che si è imposto senza non troppa fatica con un netto 6-0 in 26 minuti.

A pesare i 13 errori non forzati del 28enne, che ha provato a cambiare registro nel set successivo e si è sbloccato nel primo game al servizio. Sonego ha cercato di trovare un po' di continuità in battuta ma nel quarto gioco ha dovuto cedere un altro break a Sinner (4-1), che è sembrato dispiaciuto in volto per la partita e i problemi che stava avendo il suo amico connazionale e di doppio.

Il torinese ha conquistato altri due game senza però trovare una chiave tattica per mettere un po' in difficoltà l'altoatesino in risposta. Poco dopo, il talentuoso 22enne ha archiviato la pratica grazie al suo solido servizio.

Subito una sorpresa: fuori Tsitsipas. Swiatek continua a dominare

Thiago Monteiro, seguendo le orme dei connazionali Seyboth Wild e Fonseca, ha messo a segno una grande vittoria contro Stefanos Tsitsipas, reduce dal trionfo a Monte-Carlo e dalla finale di Barcellona.

La giornata si è aperta così con una sorpresa: il greco, complice la stanchezza accumulata nei tornei precedenti, non ha mai preso il giusto ritmo per mettere alle strette il brasiliano. Fatta eccezione per il primo e l'ultimo turno, il numero 118 del mondo non ha mai dovuto faticare per conservare il servizio.

Il nativo di Atene, al contrario, non ha cominciato bene e il break rimediato al terzo game lo ha pagato perdendo il primo set per 6-4. Nel secondo il greco ha ceduto il servizio nel game inaugurale: poi solo nei turni in battuta del greco ci sono state delle opportunità di break.

Il brasiliano ha controllato piuttosto bene l'incontro e mantenuto saldamente l'inerzia dalla sua parte. Falliti i match point sul servizio di Tsitsipas, Monteiro ha chiuso i conti sul 6-4. Senza storia il match che ha dato inizio al programma sul campo centrale intitolato a Manolo Santana.

Iga Swiatek ha liquidato la rumena, 27esima testa di serie del tabellone principale, Sorana Cirstea con un doppio 6-1. Dopo il 6-1, 6-4 al debutto contro la cinese Wang, la polacca ha dominato anche la seconda partita nel torneo spagnolo e si è garantita l'accesso gli ottavi di finale.