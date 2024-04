Atp/Wta Madrid - Rune rischia tantissimo ma si salva. Alcune teste di serie eliminate

In un day 3 con i pronostici rispettati quasi ovunque nel tabellone maschile, è stato Holger Rune a regalare la battaglia più bella e combattuta della giornata. Il giocatore danese, dopo la prova incolore contro il tedesco Jan-Lennard Struff che lo ha estromesso dalla corsa dell'Atp 250 di Monaco di Baviera, ha rischiato grosso all'esordio a Madrid contro l'argentino Mariano Navone, che si sta ben mettendo in mostra sulla terra rossa in questa stagione.

Nel primo set il sudamericano è stato più brillante e abile nel momento cruciale: in situazione di parità, sul 5-5, il 23enne ha sfruttato nuovamente l'opportunità di strappare per la terza volta il servizio all'atleta allenato da coach Patrick Mouratoglou, chiudendo poi 7-5.

Nel secondo parziale Navone ha conquistato il break proprio sul più bello (5-5) ma stavolta Rune gli ha restituito il favore e si è garantito il tie-break, che lo ha premiato (7-2) e ha allungato il match. Piuttosto strano l'andamento del set decisivo, che ha regalato la vittoria a Rune: avanti di due break sul 5-1, il 20enne ha cominciato a smarrirsi sul più bello e ha faticato non poco a chiudere la contesa.

Sul 5-4 l'argentino non ha saputo completare la rimonta e riaprire completamente i giochi. Dopo alcuni match point annullati con grande classe, Holger ha trovato il guizzo vincere per aggiudicarsi la sfida in tre ore di gioco e staccare il pass per il terzo turno (affronterà Tallon Griekspoor).

Alexander Zverev, quarta principale testa di serie, ha cominciato molto bene il suo cammino nel torneo spagnolo: Sascha ha sconfitto il croato Borna Coric abbastanza nettamente per 6-3, 6-2 e ora dovrà vedersela con l'imprevedibile canadese Denis Shapovalov.

È avanzato anche l'altro tedesco Struff, finalista della scorsa edizione reduce dal trionfo della scorsa settimana a Monaco, che ha battuto l'iberico Munar 6-1, 7-5 e confermato il momento positivo.

Fuori alcune teste di serie nel femminile

Nel circuito femminile sono diverse le teste di serie che sono state estromesse dal tabellone principale.

La numero 6 Qinwen Zheng si è ritirata nel secondo set e concesso il passaggio del turno a Putintseva (7-5, 2-0). Eliminata anche la russa Aleksandrova per mano della statunitense Ashlyn Krueger. La 25esima del main draw Marta Kostyuk si è dovuta arrendere all'egiziana Sherif per 6-2, 7-5.

La ceca Krejcikova (22) ha subìto una rimonta invece dalla rumena Cristian (2-6, 6-0, 6-2). Non ce l'ha fatta neppure la britannica Katie Boulter (fidanzata di Alex De Minaur, che giocherà sabato nuovamente con Rafael Nadal), sconfitta dall'americana Robin Montgomery.