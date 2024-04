Atp Madrid - Un ottimo Taylor Fritz supera in due set Luciano Darderi

Atp Madrid - Che botta per Jannik Sinner: l'azzurro colpito al volto in allenamento

Tsitsipas e la prima partita contro Nadal: "È stato spietato, non ha avuto pietà"

Ritrova il campo e la vittoria Tommy Paul dopo l'infortunio alla caviglia. L'americano ha superato in rimonta il qualificato Lukas Klein . Vince in tre set anche Sebastian Baez contro Luca Van Assche .

Il 22enne ha però perso il senso dell'orientamento sul 2-2 e "regalato" il break a Fritz spedendo di metri oltre la linea di fondo il rovescio. L'attuale numero 13 del mondo non ha più faticato fino al fatidico 6-3.

Nella seconda frazione di gioco, Fritz ha brekkato l'avversario in apertura ingannandolo con una palla corta e beffandolo con un discreto passante, ma ha subito l'immediato contro break, perché Darderi ha alzato la voce con un magnifico rovescio lungolinea.

Fritz si è rivelato impeccabile nei suoi turni di battuta e si è presentato al tie-break con le migliori carte sul tavolo. Lo statunitense ha messo le cose in chiaro senza perdere tempo e lasciato un solo punto a Darderi.

