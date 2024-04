Atp/Wta Madrid - Alcaraz comincia bene la difesa del titolo. Sabalenka lascia un set

Poco più di un'ora di gioco per tornare alla vittoria e avanzare al terzo turno del Mutua Madrid Open. Carlos Alcaraz ha cominciato con il piede giusto l'avventura nel Master 1000 spagnolo, in cui è chiamato a difendere il titolo conquistato sia nel 2022 che nel 2023.

Il 20enne di Murcia ha sfoderato una buonissima prestazione nonostante i dubbi della vigilia e una condizione non al top, dovuta soprattutto al problema all'avambraccio destro che gli ha già fatto saltare gli appuntamenti di Monte-Carlo e Barcellona (evidente la fasciatura indossata anche durante la sfida).

Il match non è stato quasi mai in discussione: Alexander Shevchenko non è riuscito a mettere in difficoltà il numero 3 del mondo, praticamente inarrestabile fin dai primi scambi. Carlitos è partito fortissimo e ha subito strappato il servizio al kazako, che è finito poi sotto 4-1 con due break di svantaggio.

Alcaraz non ha rallentato il ritmo e si è portato a casa il set col punteggio di 6-2. La storia dell'incontro non è decisamente cambiata nel secondo parziale, anzi: il 23enne non ha saputo mantenere neppure un turno in battuta, ottenendo l'unico game dell'intero set in risposta sul 3-0.

Con un netto 6-1 lo spagnolo ha potuto sorridere e salutare il pubblico, con il pensiero ora già rivolto al prossimo incrocio: domenica, infatti, dovrà vedersela con il brasiliano Thiago Seyboth Wild. Seconda vittoria a Madrid per Denis Shapovalov, che giocherà anche sulla terra rossa della competizione iberica il terzo turno dopo Miami (negli Usa fu poi sconfitto dall'italiano Matteo Arnaldi): battuto 7-6, 6-3 l'argentino Etcheverry.

Prosegue la corsa di Hubert Hurkacz, abile a liberarsi in due set di Jack Draper (6-1, 7-5), mentre si è concluso il cammino del cinese classe 2005 Juncheng Shang dopo la maratona di 4 ore del primo turno per mano di Davidovich Fokina (7-5, 6-3).

Sabalenka lascia un set ma vince

Anche la difesa del trofeo di Aryna Sabalenka è iniziata bene con un'affermazione, ma un po' meno convincente rispetto ad Alcaraz. La bielorussa ha concesso un set, il secondo, alla polacca Magda Linette, riuscendo comunque a spuntarla con il risultato finale di 6-4, 3-6, 6-3.