Atp/Wta Madrid - Day 4: programma ricco con Nadal e Sinner: ecco gli orari del match

Atp Madrid - Che botta per Jannik Sinner: l'azzurro colpito al volto in allenamento

Andrey Rublev alla vigilia del debutto a Madrid spiega le ragioni del suo periodo no

Tsitsipas e la prima partita contro Nadal: "È stato spietato, non ha avuto pietà"

In doppio spazio anche a Sara Errani e Jasmine Paolini , che affronteranno la coppia tutta russa formata da Mirra Andreeva e Vera Zvonareva.

I due battaglieranno sul campo 3 a seguito di due confronti femminili (protagoniste Azarenka e Ostapenko). Ultimo match sul campo 5 invece per Flavio Cobolli , di scena contro il cileno Nicolas Jarry (22esima testa di serie).

Nel Day 4 toccherà nuovamente a Matteo Arnaldi , che stavolta avrà un cliente scomodissimo dall'altra parte della rete: si tratta del quarto della classifica Atp Daniil Medvedev, temibile e favorito nonostante la terra rossa non sia la sua superficie preferita.

In sessione serale Coco Gauff, numero 3 del main draw, che se la vedrà con l'ucraina Yastremska (inizio non prima delle 20) e Casper Ruud, opposto al serbo Kecmanovic.

Dalle 16 fari puntati su Rafael Nadal , che proverà a dare battaglia contro l'australiano Alex De Minaur. Nell'ultima volta a Madrid da tennista professionista, il campione spagnolo cercherà di rimandare ancora la sua partita finale ma è consapevole di dover compiere una vera e propria impresa: l'avversario, a ridosso della top 10, è in forma e lo ha già sconfitto a Barcellona.

Non prima delle 12:30 andrà in scena il derby tutto azzurro fra Jannik Sinner e Lorenzo Sonego , che torna a sfidare nei primissimi round di una competizione l'amico altoatesino. Il numero 2 del mondo è avanti 4-0 negli scontri diretti e vanta ancora l'imbattibilità nel circuito maggiore nelle gare con atleti italiani (12 successi e 0 sconfitte).

Una giornata piena di incontri interessanti attende il Master/Wta 1000 di Madrid sabato 27 aprile. Sono molte le stelle che scenderanno in campo, alcune al loro primo match ufficiale all'interno della manifestazione che comincia sempre di più a entrare nel vivo.

Site build with: World CMS 3.0

© 2024 All Rights Reserved - Coppini Trading (Pty) LTD