Disastro Musetti a Madrid: fastidiosa frase dell'azzurro durante il match

Il tennis italiano vive un grandissimo momento, non c'è solo Jannik Sinner ma nelle ultime settimane tra la vittoria di Matteo Berrettini a Marrakech, i risultati di Matteo Arnaldi e Luciano Darderi e anche le soddisfazioni di Jasmine Paolini nel tennis femminile.

Tanti bei risultati e un'unica nota negativa che riguarda le difficoltà di Lorenzo Musetti. Il nostro giovane talento veniva da sempre visto come uno dei possibili rivali di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, un talento di grandissima prospettiva e con grande tecnica ma forse con blocchi mentali in campo fin troppo frequenti.

Insomma anche nel Masters 1000 di Madrid Lorenzo Musetti ha mostrato grosse difficoltà ed è uscito sconfitto in due set dal brasiliano Seyboth Wild. Neanche il cambio superficie ha cambiato le cose, Musetti ha perso ben 10 partite nelle ultime 15 sfide ed ha mostrato un declino evidente, a tratti preoccupante.

Ora il tennista è chiamato ad una reazione chiara, occorre svoltare e Lorenzo Musetti è chiamato a cambiare atteggiamento e mostrare forse un pizzico di umiltà come gli ha sottolineato qualcuno anche nel mondo social.

Adesso è tempo per gli Internazionali d'Italia a Roma e il Roland Garros dove Lorenzo rischia addirittura di uscire dalle teste di serie. Serve una reazione il prima possibile. Insomma mentre il tennis italiano vola, Musetti è in difficoltà.

E anche l'atteggiamento oggi non è piaciuta affatto, anzi. Durante il match più volte il tennista è apparso irritato ed ha pronunciato una frase poco rispettosa in quanto tennista, ovvero 'Tutti fenomeni contro di me'

Il giornalista Dario Puppo lo ha sottolineato con un tweet chiaro: