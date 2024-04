Atp/Wta Madrid - Seyboth Wild elimina Musetti. Avanza Paolini, fuori Bronzetti

Al Masters 1000 di Madrid è arrivato un altro passo falso di Lorenzo Musetti. Thiago Seyboth Wild ha controllato la partita mostrando grande costanza e solidità, ma l'italiano non è riuscito a incidere come avrebbe voluto da fondo campo e non ha instillato nessun punto interrogativo nella mente dell'avversario.

Il brasiliano ha alzato la concentrazione nei momenti clou ed eliminato Musetti con un doppio 6-4. Il talento di Carrara è stato il primo a procurarsi chance in risposta e sul 2-1 ha sfiorato il break sbagliando un passante non impossibile.

Subito dopo aver allontanato il pericolo, Seyboth Wild è passato in vantaggio grazie a un imponente dritto. Nei successivi turni di battuta, il 24enne ha perso un solo punto al servizio.

Atp/Wta Madrid - Seyboth Wild elimina Musetti.

Vince Paolini, fuori Bronzetti

Nella parte finale del secondo set è accaduta la stessa cosa, perché Musetti non ha sfruttato la sua occasione sul 4-3 - il rivale ha coperto bene la rete - e ha poi ceduto la battuta a causa di un punto indirizzato da una incredibile risposta di Seyboth Wild.

Il brasiliano ha offerto una palla del contro break quando ha servito per il match e si è salvato con un'ottima prima. Torna a sorridere Andrey Rublev, reduce da quattro sconfitte consecutive. Il russo ha sconfitto 6-1, 6-4 Facundo Bagnis.

Fuori a testa alta Lucia Bronzetti, che ha provato a mettere in difficoltà Elena Rybakina. La kazaka ha avuto pazienza nelle fasi calde dell'incontro e si è imposta con il punteggio di 6-4, 6-3. La disputa ha visto entrambe le giocatrici perdere il servizio in apertura.

Bronzetti è stata brava a non lasciarsi condizionare dall'inizio incerto e a trovare il suo equilibrio contro la numero 4 del ranking mondiale. Equilibrio terminato nel decimo game, quando l'azzurra ha colpito un doloroso doppio fallo sul set point concesso a Rybakina.

Tre i break nei primi quattro giochi del secondo parziale: uno a favore di Bronzetti e due di Rybakina. Un altro brutto doppio fallo ha ostacolato i piani di rimonta della nativa di Rimini. Rybakina ha tremato solo sul 3-1 e ha dovuto rimontare da 15-40: Bronzetti non ha risposto in nessuno dei due casi.

La giovane Victoria Jimenez Kasintseva non ha potuto nulla contro Jasmine Paolini . L'esordio non ha riservato alcuna sorpresa o insidia all'italiana, capace di non perdere mai il filo logico della sfida nonostante la netta superiorità.

L'andorrana ha ridotto il numero di gratuiti nella seconda frazione, ma Paolini ha dominato 6-0, 6-1. Paolini affronterà al terzo turno Caroline Garcia. La francese ha inflitto un sonoro 6-1, 6-4 a Xinyu Wang. Da segnalare la vittoria in rimonta ottenuta da Mirra Andreeva ai danni di Linda Noskova.