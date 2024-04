Atp/Wta Madrid: Iga Swiatek avanza, Joao Fonseca vince la prima partita in un 1000

La numero 1 del mondo Iga Swiatek ha esordito nel WTA 1000 di Madrid vincendo in maniera agevole 6-1 6-4 contro la numero 52 Wang Xiyu. Domani, sabato 27 aprile, la Swiatek affronterà la 27esima testa di serie Sorana Cirstea nel terzo turno.

Madrid rimane l'unico grande titolo europeo sulla terra battuta che Swiatek deve ancora vincere visto che è già tre volte campionessa del Roland Garros e due volte campionessa degli Internazionali BNL d'Italia di Roma e del torneo di Stoccarda.

Nelle altre partite successi di Sloane Stephens su Elise Mertens, di Leylah Fernandez che ha avuto la meglio di Anastasia Potapova e di Ons Jabeur che al termine di una grande lotta ha avuto la meglio di Anna Karolina Schmiedlova.

Nessun problema per Coco Gauff che non ha lasciato nemmeno un game a Aranxta Rus. Fuori invece Naomi Osaka superata in tre set da Liudmila Samsonova.

Joao Fonseca ha vinto la prima partita della sua carriera in un Masters 1000

Passando ad analizzare il torneo maschile il tennista brasiliano 17enne Joao Fonseca ha ottenuto a Madrid la sua prima vittoria in un evento Atp Masters 1000.

Ha battuto in rimonta Alex Michelsen con il punteggio di 4-6, 6-0, 6-2. Il brasiliano dopo aver perso il primo set ha preso in mano le redini del gioco e ha vinto la partita dopo due ore e un minuto. Fonseca affronterà la 29esima testa di serie del torneo madrileno Cameron Norrie.

Il ceco Jakub Mensik ha sconfitto il tedesco Yannick Hanfmann 6-4, 7-6 mentre il campione in carica delle Next Gen ATP Finals Hamad Medjedovic ha superato 4-6, 7-5, 6-4 Aleksandar Kovacevic. Nell'ultimo match nel serale Roberto Carballes Baena ha eliminato Dominik Koepfer 6-1 3-6 7-6. Successo infine di Pavel Kotov su Albert Ramos-Vinolas.