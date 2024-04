Ci sarà un nuovo Masters 1000 in Arabia Saudita? Arriva anche una nota ufficiale Atp

E' in arrivo un nuovo torneo Atp Masters 1000 in Arabia Saudita? Il paese è sempre più presente nel mondo del tennis. Dopo le Atp Next Gen a Gedda quest'anno ci sarà anche la ricca esibizione di ottobre a Riad che vedrà in campo Djokovic, Alcaraz, Medvedev, Nadal, Rune e Sinner.

In più è di pochi mesi fa la notizia che l'Atp ha siglato una "partnership strategica pluriennale" con il Public Investment Fund (PIF), il fondo sovrano saudita. PIF ha sponsorizzato i tornei di Indian Wells, Miami, lo sta facendo a Madrid, poi ci sarà a Pechino e alle Nitto ATP Finals, oltre alle Next Gen ATP Finals, ospitate a Gedda fino al 2027.

In più a Torino, il numero 1 della classifica mondiale verrà premiato come "Year-End Number 1, presented by PIF".

In queste ultime giornate sono emersi rumors riportati da diversi organi di stampa di un ulteriore passo dell'Arabia Saudita.

Con l'organizzazione di un decimo torneo Atp Masters 1000 nel prossimo futuro. Indiscrezioni sempre più insistenti affermano come l'Atp avrebbe approvato il varo di un decimo torneo Masters 1000 che si andrebbe ad aggiungere a Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid, Roma, Montreal/Toronto ad anni alterni, Cincinnati, Shanghai e Parigi Bercy.

Il torneo potrebbe essere giocato nella prima settimana di gennaio in Arabia Saudita che avrebbe vinto la concorrenza del Qatar e di Doha. Questo fatto ovviamente andrebbe a depotenziare l'estate australiana che da sempre nel tennis caratterizza il mese di gennaio con i tornei 250 pre Australian Open e la United Cup che sarebbero con quel progetto a forte rischio.

L'Atp a fronte di queste anticipazioni di stampa è però intervenuta con una nota ufficiale pubblicata sul social network X:

We are aware of reports in the media claiming that a decision has been reached concerning a 10th ATP Masters 1000 tournament.

We would like to clarify that these reports are inaccurate. No decisions have been made and any updates will be communicated at the appropriate time. — ATP Tour (@atptour) April 25, 2024