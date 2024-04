Atp/Wta Madrid - Day 2: è il turno di Carlos Alcaraz e Sabalenka. 4 italiani in campo

Venerdì 26 aprile comincerà l'avventura di diversi Big a Madrid nel tabellone principale maschile. Il più atteso non può che essere Carlos Alcaraz, che a meno di forfait dell'ultima ora scenderà in campo per sfidare il kazako Alexander Shevchenko.

Gli organizzatori del Master 1000 spagnolo hanno inserito il match del 20enne murciano come terzo sul centrale Manolo Santana, non prima delle ore 4. Prima dell'iberico scenderanno in campo Lucia Bronzetti ed Elena Rybakina, che apriranno il calendario di gare dalle 11, e la campionessa in carica Aryna Sabalenka, di fronte alla polacca Magda Linette.

In sessione serale, dalle 20, ci sarà Alexander Zverev (se la vedrà con Borna Coric) e il confronto tra Danielle Collins e Olga Danilovic.

Gli altri italiani impegnati

Sull'Arantxa Sanchez sono stati programmati i debutti di Andrey Rublev, dalle 11, e del danese Holger Rune contro Mariano Navone, in chiusura di giornata.

Luciano Darderi sarà protagonista come quarto match sul campo 3: l'azzurro affronterà l'ostico Taylor Fritz, 12esima testa di serie del main draw. Anche Lorenzo Musetti sarà impegnato, sul campo 7, a partire dalle ore 11: l'avversario di giornata per il tennista di Carrara, chiamato a riscattare la sconfitta di Barcellona, sarà il brasiliano Thiago Seyboth Wild.

Anche Jasmine Paolini giocherà venerdì nella capitale spagnola: la numero 13 al mondo sfiderà la wild card rumena Victoria Jimenez Kasintseva. Bronzetti, dopo il singolare, tornerà poi in campo per disputare il doppio insieme alla russa Samsonova. Le due incroceranno la giapponese Aoyama e l'ungherese Babos.