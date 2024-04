Atp Madrid - Debutto ok per Rafael Nadal, ora De Minaur. Errani paga la stanchezza

La curiosità di certo non mancava nel vedere un campione sulla terra rossa di 37 anni affrontare un giovanissimo 16enne statunitense, alla sua seconda presenza in un Master 1000 dopo la wild card ottenuta recentemente al Miami Open.

Rafael Nadal si è alla fine imposto in modo nettissimo contro Darwin Blanch, che al di là del risultato finale della partita non dimenticherà assolutamente l'esperienza e il privilegio di aver giocato un match ufficiale contro il vincitore di 14 Roland Garros sul campo centrale Manolo Santana.

La partenza è stata la cartolina dell'intera sfida, mai in discussione: l'iberico non ha dovuto forzare più di tanto per comandare gli scambi, trovando dall'altra parte un avversario molto falloso. L'americano non è riuscito ad adattarsi alle condizioni di altura, poi ci ha pensato l'emozione a complicare ulteriormente la sua gara.

I 15 errori non forzati del primo set non hanno lasciato scampo al classe 2007, che ha ceduto 6-1. Nel secondo la storia non è affatto cambiata, con Blanch che questa volta non ha saputo conquistare neppure un game. Dopo poco più di un'ora i titoli di coda: 6-1, 6-0.

Nel prossimo round Rafa si ritroverà di fronte Alex De Minaur, che lo ha già sconfitto a Barcellona.

Sara Errani paga la stanchezza

Alla quarta partita consecutiva nel torneo spagnolo, senza neppure un giorno di riposo, Sara Errani ha pagato la stanchezza e dovuto cedere il passo alla più quotata brasiliana Beatriz Haddad Maia.

L'italiano ha cercato di lottare ma fin dai primi scambi è emersa una certa differenza con la sua avversaria, che era all'esordio invece nella competizione Wta 1000 grazia all'undicesima testa di serie nel tabellone.

Nel primo set la sudamericana ha preso il largo fino al 5-0, chiudendo sul punteggio di 6-3 pur perdendo una volta il servizio. La giocatrice di Bologna ha provato nel secondo parziale a restare visibilmente a contatto ma dal 2-2 Haddad Maia ha archiviato la pratica (6-2) e conquistato l'accesso al terzo turno.