Atp Madrid - Sonego batte Gasquet: sarà derby con Sinner. Vincono Cobolli e Arnaldi

Vittoria di carattere per Flavio Cobolli al Masters 1000 di Madrid. L’italiano è stato bravo a restare sempre in partita mentalmente nonostante il punteggio e il livello espresso da Alejandro Tabilo per buona parte dell’incontro.

L’azzurro ha avuto la forza di aspettare il suo momento per emergere e guadagnato l’accesso al secondo turno - dove troverà Nicolas Jarry - grazie alla rimonta completata con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-4.

Cobolli ha sprecato tre palle break sull’1-1 e poi ceduto la battuta nel game successivo a causa del rovescio. Il 21enne ha recuperato da 15-40 nel sesto gioco e siglato il contro break spalle al muro. A un passo dal tie-break, Cobolli ha però steccato il dritto sul set point offerto al cileno.

Il secondo parziale si è rivelato molto equilibrato e un solo game ha spostato gli equilibri. Cobolli ha esercitato una certa pressione su Tabilo sul 4-4 e quest’ultimo è andato fuori giri in più di un’occasione.

Atp Madrid - Sarà Sinner contro Sonego. Avanzano anche Cobolli e Arnaldi

Una volée terminata larga ha complicato i piani dell’italiano in apertura di terzo set. Tabilo gli ha dato una mano sul 3-2 e colpito un doloroso doppio fallo nell’istante meno opportuno.

Cobolli ha alzato il livello e sul 4-4 brekkato a zero il suo rivale garantendosi la possibilità di servire per il match. Possibilità che ha trasformato in realtà cancellando la chance di 5-5 con un provvidenziale servizio vincente.

Sarà derby tra Lorenzo Sonego e Jannik Sinner al Mutua Madrid Open. Il piemontese non si è lasciato sfuggire questa importante opportunità e ha sconfitto Richard Gasquet 6-2, 7-5. Sonego ha collezionato i primi quattro game della disputa sfoderando due meravigliosi dritti sulle palle break concessegli dal francese.

Gasquet non si è mai reso pericoloso in risposta e ha aggiornato il suo score sole due volte. Il 37enne ha reagito nel secondo e proposto qualcosa di diverso in grado di mettere in difficoltà Sonego, che si è fatto trovare pronto sullo 0-1, 15-40.

Dopo una serie di turni di battuta interlocutori, ci ha pensato Sonego a muovere la pedina giusta sul 5-5. Gasquet ha tentato un difficile serve & volley e l'italiano lo ha fulminato con una eccezionale risposta. Avanza anche Matteo Arnaldi, capace di archiviare la pratica Christopher O'Connell con un sonoro 6-4, 6-1.

Il nativo di Sanremo si è salvato nel quinto game con il servizio vincente e convertito l'unica palla break sul 5-4 - per suo fortuna un set point - recuperando senza patemi la brutta palla corta giocata dall'australiano.

O'Connell ha accusato il colpo e abbandonato in tutti i sensi la sfida. Arnaldi ha lasciato andare il dritto ed è salito in pochi minuti sul 5-0. Ad attenderlo il numero quattro del mondo Daniil Medvedev. Pedro Cachin ha posto fine alla striscia di quindici sconfitte consecutive superando con un doppio 6-3 Sebastian Ofner.

Soffre ma avanza Felix Auger-Aliassime, costretto a disputare il terzo set contro Yoshihito Nishioka. Domino totale di Maria Sakkari e Victoria Azarenka. La greca ha eliminato Donna Vekic con un netto 6-3, 6-2 in quella che sulla carta sembrava poter essere una partita interessante; mentre la bielorussa non ha lasciato scampo a Tatjana Maria. Si ferma Elina Svitolina sotto i colpi di una scatenata Sara Sorribes Tormo.