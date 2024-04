Il Day 2 del Mutua Madrid Open sarà il giorno di Rafael Nadal. Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa hanno acceso un ulteriore campanello d'allarme, perché la situazione è critica e il maiorchino ha spiegato che la sua presenza al Roland Garros è in forte dubbio.

Lo spagnolo potrebbe giocare per l'ultima volta il Masters 1000 di Madrid e l'attesa per il suo esordio con il giovanissimo Darwin Blanch è tanta. Ad aprire il programma sul Manolo Santana Stadium non sarà il match di Nadal: scenderanno in campo a partire dalle 11:00 Felix Auger-Aliassime, Naomi Osaka e Coco Gauff.

Il canadese affronterà Yoshihito Nishioka; la giapponese e l'americana rispettivamente Liudmila Samsonova e Arantxa Rus.

Atp/Wta Madrid - Day 2: tocca a Rafael Nadal. In campo Sonego, Arnaldi e Cobolli

Non prima delle 17:00 toccherà a Nadal contro un emozionato Blanch.

Il 16enne americano ha pubblicato un simpatico post per descrivere la sua sfida con il 22 volte campione Slam. Sarà poi il turno della numero uno WTA Iga Swiatek, alle prese con Xiyu Wang. Sull'Arantxa Sanchez Stadium, Maria Sakkari apre le danze contro Donna Vekic.

Al termine della partita della giocatrice greca, Lorenzo Sonego se la vedrà con Richard Gasquet, bravo a superare le qualificazioni. Sul Court 6, sempre dalle ore 11:00, giocheranno due italiani. Flavio Cobolli proverà a battere Alejandro Tabilo; mentre Matteo Arnaldi dovrà fare attenzione a Christopher O'Connell.

Dopo gli azzurri, gli appassionati potranno godersi Jakub Mensik/Yannick Hanfmann e Hamad Medjedovic/Aleksandar Kovacevic.

Il programma completo