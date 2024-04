Atp/Wta Madrid - Darderi, prima vittoria in un “1000” : battuto Monfils. Ko Trevisan

Dopo un convincente inizio di stagione, impreziosito dal titolo conquistato a Cordoba, Luciano Darderi si è regalato la prima vittoria in un Masters 1000 al Mutua Madrid Open battendo Gael Monfils con il punteggio di 6-4, 6-2.

Il francese non ha giocato una delle sue migliori partite e i gratuiti hanno avuto un forte impatto sull'incontro, ma l'italo-argentino è stato bravo a non far nascere nessun sentimento di rimonta nella mente del rivale.

Monfils ha spesso risolto dispute che lo vedevano costretto a rincorrere.

Atp Madrid - Darderi, prima vittoria in un “1000” : battuto Monfils. Ko Trevisan

Darderi ha esordito con un break e ha tenuto il servizio senza patemi fino al 3-1, quando ha sorpreso nuovamente Monfils.

Il francese ha ridotto il gap nel sesto game, ma il 22enne ha gestito bene il resto del parziale mostrando grande autorevolezza. La seconda frazione si è aperta nel peggiore dei modi per Monfils, colpevole di aver colpito un brutto doppio fallo sulla chance offerta a Darderi.

Anche in questo caso i break di vantaggio sono subito diventati due. Il tennista classe 2002 ha protetto con cura il vantaggio e staccato il pass per il secondo turno, dove se la vedrà con Taylor Fritz. Thiago Seyboth Wild elimina 6-4, 6-4 Roman Safiullin, avanzano anche Mariano Navone e Jaume Munar.

Tanti rimpianti per Martina Trevisan, che era quasi riuscita a ribaltare completamente una partita che sembrava ormai chiusa. Sotto di un set e di un break, la giocatrice azzurra ha trovato il modo di rialzare la testa e ha cancellato due match point a Sloane Stephens nel nono game del secondo set con un servizio vincente e un complicato smash.

Non contenta, Trevisan ha strappato due volte di fila la battuta alla sua avversaria e riaperto i giochi. Entrambe le protagoniste hanno avuto il merito di procurarsi diverse occasioni in risposta; l’unica a sfruttarle è stata Stephens che sul 4-4 ha pescato un formidabile lob.

L’americana non ha commesso lo stesso errore del secondo set e ha ottenuto una importante vittoria. Parte alla grande il cammino di Naomi Osaka e Donna Vekic a Madrid. La giapponese ha rifilato un netto 6-4, 6-1 alla lucky loser Greet Minnen; mentre la croata ha lasciato solo tre game alla qualificata Laura Siegemund.

Paula Badosa si è invece arresa a Jessica Bouzas Maneiro in tre set. Battuta d'arresto per Emma Raducanu, sconfitta 2-6, 2-6 da Maria Lourdes Carle.