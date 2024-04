Atp Madrid - Quando esordiranno Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: ecco le date

Il Masters 1000 di Madrid è al via con lo svolgimento dei primi turni del singolare maschile e del singolare femminile. L'ordine di gioco delle partite di mercoledì 24 aprile, debutto degli uomini e prosecuzione delle partite delle donne iniziate già martedì 23 aprile, fa già capire il calendario del torneo.

Quindi si può già stilare una programmazione dei big che entrano in campo a partire dal secondo turno. Nel torneo maschile va subito segnalato che la precedenza è stata data alla parte bassa del tabellone quella presidiata come principali teste di serie da Alexander Zverev e da Carlos Alcaraz.

Quindi si può già immaginare che ci sarà l'esordio di Alcaraz, se non arriverà un forfait all'ultimo istante dopo che si è già ritirato da Montecarlo e da Barcellona, nella giornata di venerdì 26 aprile contro chi vincerà la partita tra il francese Rinderknech e il kazako Shevchenko.

Venerdì sarà anche la giornata dell'esordio della testa di serie numero 28 Lorenzo Musetti che attende il vincente della sfida tra il russo Safiullin e il brasiliano Seyboth Wild. In campo nella giornata di venerdì anche Hubert Hurkacz, Holger Rune, Andrey Rublev oltre al già citato Zverev.

Atp Madrid, l'esordio di Jannik Sinner è in programma sabato 27 aprile

La parte alta del tabellone vedrà invece le prime partite in programma giovedì 25 aprile. Quindi sarà in campo ad esempio Lorenzo Sonego contro l'esperto francese proveniente dalle qualificazioni Richard Gasquet.

Chi vincerà quella partita affronterà al secondo turno Jannik Sinner, testa di serie numero 1 del torneo, a questo punto nella giornata di sabato 27 aprile. Data che segnerà il debutto di Sinner in terra madrilena.

In campo sabato per il proprio esordio anche gli altri big presenti nella parte alta del tabellone come ad esempio Grigor Dimitrov, Casper Ruud, Daniil Medvedev, Alex De Minaur e Stefanos Tsitsipas. Discorso particolare va fatto per De Minaur.

Sabato potrebbe esserci di nuovo un'altra sfida con Rafael Nadal come avvenuto qualche giorno fa a Barcellona con la vittoria dell'australiano in quel caso. Nadal sarà impegnato nel primo turno giovedì 25 aprile presumibilmente a metà pomeriggio ovviamente sul campo centrale intestato a Manolo Santana contro il sedicenne americano Darwin Blanch.