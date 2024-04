Atp/Wta Madrid, Day 1: Sara Errani e Luciano Darderi in programma sul campo Centrale

L'Atp Masters 1000 di Madrid e il Wta 1000 entrano nel vivo nella giornata di mercoledì 24 aprile. Un programma davvero ricco e anche con la presenza di due giocatori italiani sul Manolo Santana Stadium, il campo centrale dell'impianto situato nella capitale spagnola.

Ecco il programma dei campi principali e gli italiani che sono programmati. Sul Manolo Santana Stadium apre alle 11 la sfida tra le spagnole Jessica Bouzas Maneiro e Paula Badosa. A seguire il singolare maschile tra il tedesco Daniel Altmaier e lo spagnolo Martin Landaluce.

Poi tanta Italia: il singolare maschile tra Luciano Darderi e l'esperto francese Gael Monfils e non prima delle 17 il singolare femminile tra Sara Errani, bravissima a superare le qualificazioni e Caroline Wozniacki. Chiude il programma sul campo principale la partita tra Facundo Diaz Acosta e Denis Shapovalov.

Sul secondo campo, l'Aranxta Sanchez Stadium si apre alle 11 con il singolare maschile tra lo spagnolo Jaume Munar e il portoghese Nuno Borges. Poi non prima delle 13 la partita tra Naomi Osaka e Greet Minnen, poi il singolare femminile tra Emma Raducanu e Maria Lourdes Carle.

Non prima delle 16 il singolare maschile, uno dei primi turni più interessanti, tra Thanasi Kokkinakis e Jack Draper. A chiudere il singolare femminile tra Mirra Andreeva e Taylor Townsend.

Wta Madrid, in campo anche Martina Trevisan, Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti

Ci sono anche altre tre giocatrici italiane impegnate nel programma di mercoledì 24 aprile a Madrid.

In campo nel singolare femminile Martina Trevisan che nel primo match di giornata alle 11 sul campo numero 5 affronta l'americana Sloane Stephens. Sullo stesso campo 5 dopo la sfida tra Zhang e Rogers come terzo incontro andrà in campo Elisabetta Cocciaretto che sfiderà la polacca Magda Linette.

In campo in questa giornata anche Lucia Bronzetti che sfiderà nella sua partita di primo turno Varvara Gracheva. L'incontro con la tennista francese è programmato come quarto match sul campo 7 a partire dalle 11 del mattino quindi è difficile azzardare previsioni ma difficilmente si giocherà prima delle 17.

Ecco il programma integrale dell'Atp/Wta di Madrid di mercoledì 24 aprile.