Manca sempre meno all'inizio degli Internazionali BNL d'Italia 2024. Il torneo di Roma si disputerà dall'8 al 19 maggio, ma le qualificazioni prenderanno il via due giorni prima e metteranno in palio gli ultimi posti disponibili per il tabellone principale.

Sono state annunciate quest'oggi - nel corso della conferenza stampa di presentazione organizzata presso il Colosseo - le wild card valide per il main draw.

Atp/Wta Roma - Da Berrettini e Fognini a Trevisan: ecco tutte le wild card

Per quanto riguarda il circuito maschile hanno ricevuto l'invito ufficiale degli organizzatori Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Giulio Zeppieri, Matteo Gigante e Andrea Vavassori.

Nel caso in cui Berrettini dovesse entrare direttamente in tabellone, a beneficiare della wild card sarebbe Stefano Napolitano. Nelle qualificazioni, invece, spettano a Francesco Maestrelli, Francesco Passaro e Samuel Vincent Ruggeri.

Sia Berrettini che Fognini non hanno preso parte al Masters 1000 di Madrid - in programma a partire da questa settimana - per recuperare al 100% dal punto di vista fisico e raggiungere Roma nelle migliori condizioni possibili.

Nel main draw femminile ci saranno anche - senza passare per le qualificazioni -

Tenteranno di aggiungersi al già numeroso gruppo azzurro Silvia Ambrosio, Lisa Pigato, Sofia Rocchetti e Jennifer Ruggeri.