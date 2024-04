Darwin Blanch a Madrid sfida Rafael Nadal: il divertente post del sedicenne americano

Il sorteggio del primo turno dell'Atp Masters 1000 di Madrid aveva tra i principali motivi di interesse quello di conoscere l'avversario di primo turno di Rafael Nadal. Se a Barcellona qualche giorno fa è toccato a Flavio Cobolli giocare (e venire sconfitto dal 22 volte campione Slam spagnolo) questa volta al primo turno il fuoriclasse maiorchino giocherà una partita assolutamente inedita contro il giocatore statunitense di 16 anni Darwin Blanch in tabellone con una wild card.

Blanch giocherà solamente il suo secondo match a livello Atp dopo essere stato sconfitto al primo turno dal ceco Machac nel recente torneo Masters 1000 di Miami. Darwin Blanch, classe 2007, è numero 1.028 del mondo ma è considerato un giocatore molto promettente e per questo gli è stata concessa una wild card dagli organizzatori.

Dopo essere venuto a conoscenza del sorteggio che l'ha abbinato a Nadal in questo primo turno, sul suo account Instagram, il giocatore americano ha pubblicato un post con una faccia decisamente eloquente e una riga che in italiano in maniera garbata si potrebbe tradurre con un "Ragazzi, gioco con Nadal.

E che cavolo!" Ecco la reazione esilarante del prossimo avversario di Rafael Nadal:

16 year old Darwin Blanch had a hilarious reaction when he realized he plays Rafa Nadal in the first round of Madrid



“Guys I play Nadal wtf” 😂



21 year age difference.



This is only his 2nd tour level match.

pic.twitter.com/JWVMvsw9eN — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 22, 2024