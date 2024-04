Atp Madrid, al via la sperimentazione delle nuove regole del doppio: ecco quali sono

Il Masters 1000 di Madrid è il torneo che vedrà ufficialmente iniziare la sperimentazione delle nuove regole del doppio. Una specialità sempre meno praticata dai giocatori di vertice con l'Atp che ha deciso di provare a cambiare qualcosa.

Questa prima prova ci sarà a Madrid poi ci saranno altri tornei ma la sensazione è che molto si decida anche dall'impatto dell'applicazione pratica nella capitale spagnola di queste novità. Verrà comunicato in un secondo momento quali saranno le altre prove in cui saranno effettuale le sperimentazioni.

Ecco le regole sperimentali del doppio dell'Atp Masters 1000 di Madrid

La prima novità è legata al fatto che il torneo - che sarà formato da 32 coppie - vedrà 16 ”slot” riservati a chi entrerà con la classifica di singolare.

Il programma del torneo di doppio non sarà più sviluppato per tutta la durata del torneo di singolare ma verrà concentrato: ad esempio per Madrid inizierà il martedì della seconda settimana per arrivare alla conclusione il sabato, il giorno precedente la finale del singolare maschile che chiude l'evento.

Oltre agli accessi e al calendario ci sono anche novità legate al regolamento. Ad esempio i cambi di campo saranno più veloci e ci sarà una diminuzione del numero di volte rispetto ad oggi in cui ci si potrà sedere.

Tutto questo per velocizzare il gioco. Conta anche il numero dei colpi. Se uno scambio dura 4 colpi o meno, il tempo massimo che può passare fino all'inizio del punto successivo sarà di 15 secondi e non più di 25 secondi come ora.

Sopra il 4 colpi tra un punto e l'altro rimangono i canonici 25 secondi. Infine cambiamento che sta facendo molto discutere per uno sport come il tennis molto legato al silenzio: durante il gioco gli spettatori potranno liberamente muoversi sulle tribune.

C'è sicuramente curiosità per vedere queste norme applicate in campo da martedì della prossima settimana e come verranno percepite da giocatori e pubblico.