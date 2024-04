Atp Madrid: Matteo Arnaldi in zona Medvedev, Lorenzo Sonego sulla strada di Sinner

Come è andata agli italiani nel sorteggio del torneo Atp Masters 1000 di Madrid? Sono sei al momento i giocatori italiani presenti nel tabellone principale in attesa del termine delle qualificazioni. Come noto non ci sarà Matteo Berrettini che ha dato forfait per via di uno stato febbrile e di una tonsillite.

Jannik Sinner è la testa di serie numero 1 ed è la prima volta nella carriera che gli succede in un torneo Master 1000. Il suo tabellone è approfondito nel dettaglio qui, ma va subito detto che la sua strada andrà in rotta di collisione con quella di un altro italiano.

Lorenzo Sonego infatti sarà impegnato nel primo turno contro un avversario proveniente dalle qualificazioni, in caso di successo affronterà il numero 1 italiano e del seeding madrileno. La testa di serie presente nella zona è Jordan Thompson.

Sempre nella parte alta del tabellone si trova Flavio Cobolli ed è capitato in una zona ad alto tasso di giocatori cileni. Il giocatore romano infatti sarà impegnato al primo turno contro Alejandro Tabilo. In caso di successo ci sarà un'altra partita sempre con un giocatore cileno visto che si tratta di Nicolas Jarry che ha la testa di serie numero 22.

In caso di ulteriore successo per lui al terzo turno potrebbe esserci Karen Khachanov. Per poi andare in rotta di collisione con Jannik Sinner.

Matteo Arnaldi potrebbe avere un secondo turno contro Daniil Medvedev

Sempre nella parte alta del tabellone è inserito Matteo Arnaldi.

Il giocatore ligure ha un primo turno contro l'australiano Christopher O'Connell, in caso di successo ci sarebbe una sfida sicuramente ostica ma non del tutto chiusa in partenza contro la testa di serie numero 3, Daniil Medvedev.

Un giocatore decisamente più a suo agio sul cemento che sulla terra battuta. In caso di successo ci sarebbe Korda poi le teste di serie della zona sono Bublik e Shelton. Nella parte bassa gli ultimi due italiani presenti in tabellone.

Luciano Darderi ha pescato al primo turno uno dei giocatori più esperti del circuito Atp ovvero Gael Monfils. Dovesse vincere al secondo turno per lui il fresco finalista del torneo di Monaco di Baviera Taylor Fritz.

In caso di ulteriore successo potrebbe esserci l'argentino Sebastian Baez. Infine c'è Lorenzo Musetti sorteggiato nella parte bassa del tabellone, quella presidiata da Carlos Alcaraz. Musetti ha un bye al primo turno come testa di serie numero 28 e affronterà il vincente della partita tra Safiullin e Seyboth Wild. In caso di vittoria al terzo turno dovrebbe incontrare il tennista spagnolo, testa di serie numero 2.