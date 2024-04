Atp Madrid Draw - Derby e buon sorteggio per Sinner, Nadal debutta con Blanch

Jannik Sinner potrebbe sembrare nel torneo Masters 1000 di Madrid in un derby, una sfida con il grande amico Lorenzo Sonego, ovviamente in caso di vittoria di quest'ultimo contro un qualificato. È stato ufficializzato in queste ore il tabellone ufficiale del 1000 madrileno, un torneo interessanti per tanti spunti.

Un sorteggio abbastanza interessante per Sinner che potrebbe beccare Khachanov agli Ottavi di finale ed eventualmente il vincitore di Barcellona Casper Ruud ai Quarti, poi possibile il rematch in semifinale contro uno tra Daniil Medvedev e soprattutto quello Stefanos Tsitsipas che ha inflitto una cocente sconfitta a Jannik a Montecarlo.

Possibile terzo turno intrigante tra Carlos Alcaraz e Lorenzo Musetti, l'azzurro attendo uno tra il russo Safiullin e il brasiliano Seyboth Wild al secondo turno. Tanta attesa anche per Rafael Nadal che debutterà contro il sedicenne americano Darwin Blanch, occhio anche al secondo turno dove Rafa affronterebbe nuovamente Alex De Minaur, tennista che lo ha battuto pochi giorni fa a Barcellona.

Alcaraz debutterà invece contro il vincente tra il francese Rinderknech e l'ucraino Shevchenko, poi occhio alla sfida con Musetti dove potrebbe subito tastare le sue condizioni fisiche. Sfortunato sorteggio anche per Arnaldi che affronta l'australiano O'Connell e al secondo turno potrebbe beccare subito Daniil Medvedev in caso di vittoria.

Male anche Darderi che debutterà contro Gael Monfils ed eventualmente occhio alla sfida contro Taylor Fritz al secondo turno. Dal lato di Sinner spazio anche a Cobolli che debutterà contro il cileno Tabilo ed eventualmente contro Nicolas Jarry.

Insomma, un sorteggio agevole per Sinner meno invece per gli altri italiani. Ecco il tabellone ufficiale a Madrid: