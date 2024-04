Atp Barcellona - Ruud vince il titolo più importante della carriera: Tsitsipas ko

Considerando che nel 2022 ha disputato due finali Slam e si è ritrovato a soli due set dal diventare il nuovo numero uno del mondo agli US Open, suona strano affermare che Casper Ruud ha conquistato al torneo ATP 500 di Barcellona il titolo più importante della sua carriera.

Eppure le cose stanno proprio così. Il norvegese ha vendicato la sconfitta subita la scorsa settimana nell'ultimo atto del Masters 1000 di Monte-Carlo e posto fine alla striscia di dieci successi consecutivi registrata da Stefanos Tsitsipas.

Ruud ha battuto il greco con il punteggio di 7-5, 6-3 in un'ora e 29 minuti di gioco.

Atp Barcellona - Ruud si prende la rivincita su Tsitsipas e vince il primo 500 in carriera

L'obiettivo del nativo di Oslo era quello di proporre qualcosa di diverso rispetto alla partita persa contro Tsitsipas una settimana fa a Monte-Carlo.

Ruud ha provato a essere più solido quando il punteggio lo richiedeva e la situazione è migliorata di gran lunga nonostante una partenza da incubo. Il norvegese ha infatti aperto le danze con un brutto turno al servizio e commesso quattro errori gratuiti.

Tsitsipas, però, è apparso piuttosto nervoso e i colloqui con il suo box sono diventati sempre più frequenti nel corso del match. Ruud ha fiutato la chance e siglato il contro break sul 2-3 trovando un ottimo passante con il rovescio.

A un passo dal tie-break, il greco è stato beffato da un altro passante velenoso e non ha coperto bene la rete sul set point offerto all'avversario. Ruud si è rivelato impeccabile al servizio nel secondo parziale e ha lasciato per strada solo tre punti.

Il break a zero operato nel quarto game - Tsitsipas ha calibrato ancora male il dritto - è quindi risultato decisivo. Per il greco si tratta di una vera maledizione, perché non ha mai trionfato in un 500 pur giocando undici finali.

A trionfare a Bucarest, invece, ci ha pensato Marton Fucsovics. L'ungherese ha aggiunto in bacheca il secondo titolo superando uno stanco Mariano Navone con un importante 6-4, 7-5. Sul secondo match point concesso a Fucsovics, l'argentino ha spedito di metri oltre la linea di fondo un comodo dritto.

La finale del WTA 250 di Rouen non ha mai mostrato equlibrio nei tre set proposti agli appassionati. A dominare un parziale in più è stata Sloane Stephens, che ha liquidato Magda Linette 6-1, 2-6, 6-2. Come suggerisce il risultato, entrambe hanno fatto il brutto e il cattivo nei set che hanno portato a casa.

Stephens ha avuto il merito di non farsi condizionare dalla reazione di Linette e ha collezionato cinque dei primi sei game nel terzo.