Atp Madrid - Definito l'ordine delle teste di serie: Sinner numero uno, segue Alcaraz

Lunedì 22 aprile alle ore 11 si terrà il sorteggio ufficiale del main draw del Mutua Madrid Open. In attesa, gli organizzatori del torneo hanno definito la lista dell'ordine delle teste di serie: Jannik Sinner, a seguito della notizia del forfait annunciato da Novak Djokovic, guiderà il primo Master 1000 della carriera grazie all'attuale seconda posizione nel ranking (che terrà stretta almeno fino a Roma).

Segue Carlos Alcaraz, campione in carica e le cui condizioni fisiche sono più che un'incognita. La top 4 è completata da Daniil Medvedev, che non ha cominciato bene la sua stagione su terra battuta, e Alexander Zverev, decisamente imprevedibile ma già vincitore in Spagna nel 2021.

Tra i 32 presente Lorenzo Musetti. L'altoatesino ha già apertamente dichiarato di non avere aspettative per questo torneo, concentrando le sue ambizioni di vittoria tra gli Internazionali d'Italia e il Roland Garros.

Dopo il secondo turno, in cui potrà sfidare chiunque delle non teste di serie (anche Rafael Nadal, ai nastri di partenza), l'azzurro potrebbe incrociare un avversario tra il numero 25 e 32: fra le opzioni lo stesso Korda affrontato a Monte-Carlo e il connazionale Musetti.

Negli eventuali ottavi ci sarebbe, seguendo le teste di serie, uno tra Humbert, Shelton, Paul e Khachanov. In proiezione, ai quarti un tennista tra Ruud, Tsitsipas, Rublev e Hurkacz.

Jannik Sinner Carlos Alcaraz Daniil Medvedev Alexander Zverev Casper Ruud Stefanos Tsitsipas Andrey Rublev Hubert Hurkacz Grigor Dimitrov Alex de Minaur Holger Rune Taylor Fritz Ugo Humbert Ben Shelton Tommy Paul Karen Khachanov Alexander Bublik Sebastián Baez Adrian Mannarino Frances Tiafoe Francisco Cerundolo Nicolas Jarry Jan-Lennard Struff Tallon Griekspoor Sebastian Korda Tomas Martín Etcheverry Alejandro Davidovich Fokina Lorenzo Musetti Cameron Norrie Jiri Lehecka Arthur Fils Borna Coric

Anche le donne al via

Stabilite le 32 teste di serie anche del tabellone femminile: Iga Swiatek comanda; Sabalenka, Gauff e Rybakina si presentano sempre come le principali rivali per la lotta al titolo.