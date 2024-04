Atp Barcellona - Tsitsipas e Ruud ancora in finale. Struff travolge Rune a Monaco

Come accaduto la scorsa settimana al Masters 1000 di Monte-Carlo, saranno ancora Stefanos Tsitsipas e Casper Ruud a contendersi il titolo. Il greco ha dominato la finale disputata nel Principato, ma il norvegese avrà l'occasione di prendersi una piccola rivincita a Barcellona.

Nonostante le numerose ore trascorse sul campo nei giorni precedenti, Tomas Martin Etcheverry ha messo in seria difficoltà Ruud. L'argentino ha lottato con tutte le sue forze, ma si è arreso ( 6) 6-7 , 4-6. Due i momenti che avrebbero potuto cambiare le sorti del match, perché Ruud ha perso subito il break di vantaggio nel settimo game e gettato alle ortiche due set point sul 6-5.

Il nativo di Oslo ha reagito alle avversità e nel tie-break ci ha pensato lui a cancellare un set point al rivale e imporsi 8-6.

Atp Barcellona - Tsitsipas e Ruud si sfideranno ancora in finale. Struff travolge Rune a Monaco

Nel secondo parziale, Etcheverry ha recuperato nuovamente terreno sullo 0-1 e impedito a Ruud di scappare.

Gli sforzi profusi nell'arco dell'intera competizione gli hanno presentato il conto nella parte centrale del set e Ruud ha ottenuto il break del ko a zero nel quinto gioco. Per più di un set e mezzo, Tsitsipas ha faticato molto a causa della solidità e della determinazione di Dusan Lajovic.

Il greco ha commesso un grave errore con il dritto sul set point offerto all’avversario e ha dovuto sudare anche nel secondo, quando solo un’ottima copertura della rete gli ha consentito di non ritrovarsi in svantaggio.

Dal 3-3 ha assunto il controllo degli scambi, brekkato Lajovic e pareggiato i conti. Il set decisivo è stato a senso unico: Tsitsipas ha lasciato solo due game a Lajovic. Difficile spiegare e, soprattutto, comprendere cosa sia avvenuto sul Campo Centrale del torneo ATP 250 di Monaco di Baviera.

Jan-Lennard Struff - che ha chiuso senza patemi il set giocato con Felix Auger-Aliassime in mattinata - ha sicuramente espresso un altissimo livello di gioco, ma la prestazione di Holger Rune è stata troppo brutta per essere vera.

In più di un'occasione, il danese si è rivolto al suo angolo in cerca di una soluzione mostrando uno stato di evidente confusione sia tattica che disciplinare. Dopo aver sprecato una palla break sul 2-2, Rune non ha più aggiornato il suo score e lasciato Monaco subendo un pesante 2-6, 0-6.

Per conquistare il primo titolo in carriera, Struff dovrà superare Taylor Fritz che ha raggiunto a sua volta la prima finale in carriera sulla terra battuta. L'americano non ha concesso nemmeno una opportunità a Cristian Garin al servizio e ha guadagnato l'ultimo atto del torneo grazie a un importante 6-3, 6-4.

Il doppio impegno ha forse motivato ulteriormente Mariano Navone a Bucarest. L'argentino ha chiuso il derby con il connazionale Francisco Cerundolo e regolato con il punteggio di 6-3, 6-4 il qualificato Gregoire Barrere. Nessun problema per il secondo finalista del Tiriac Open: Marton Fucsovics ha sconfitto 6-4, 6-4 Alejandro Tabilo.