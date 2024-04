Djokovic salta il Masters 1000 di Madrid: Jannik Sinner testa di serie numero uno

Importanti aggiornamenti per quel che riguarda il Masters 1000 di Madrid. Il numero uno al mondo Novak Djokovic ha dato forfait per il 1000 madrileno, ha deciso di cambiare i suoi programmi e tornerà direttamente per i 1000 di Roma e per il Roland Garros, grande obiettivo di questa stagione.

Il serbo mostra ancora una volta di avere una particolare attenzione per i tornei del Grande Slam e per le Olimpiadi di Parigi, il numero uno punta molto su questa scelta.

#Djokovic withdraws from Madrid, as expected. — Saša Ozmo (@ozmo_sasa) April 20, 2024

Così per la prima volta in carriera Jannik Sinner partirà come testa di serie numero uno in un torneo di primo piano, di conseguenza visto il sorteggio (ricordiamo che si terrà lunedì pomeriggio), Jannik potrà affrontare il grande rivale Carlos Alcaraz solo eventualmente in finale.

Lo stesso spagnolo ha problemi fisici e deciderà solo nelle prossime ore se parteciperà o meno al torneo. Intanto importanti novità anche in chiave Ranking con Sinner che ha la possibilità di guadagnare punti in ottica primo posto, l'azzurro ha una grande chance per avvicinare il primato di Nole nella storia.

Tra Madrid, Roma e il Roland Garros Sinner potrebbe guadagnare tanti punti in chiave ranking. Va detto che Jannik ha specificato che considererà il torneo nella capitale spagnola quasi come un allenamento e che gli andrebbe bene giocare solo due o tre match.

Jannik Sinner ha ottenuto importanti risultati in questa stagione, ha vinto tre tornei ed è quasi sempre arrivato fino in fondo. Finora ha subito due sconfitte solo, in semifinale a Indian Wells e nella tanto discussa semifinale di Monte-Carlo, ko contro Stefanos Tsitsipas.

Situazione diversa per Novak Djokovic ancora a secco di titoli in questa stagione e protagonista di diverse brutte sconfitte, l'ultima proprio nel torneo monegasco contro Casper Ruud, stavolta in semifinale. Insomma una decisione particolare, Djokovic tornerà quasi sicuramente in quel di Roma.

L'obiettivo è migliorare la propria condizione, allenarsi e trovare una condizione migliore in vista dei prossimi tornei, Slam dove difenderà tanti punti e anche le Olimpiadi, priorità della stagione..