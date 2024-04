Atp Barcellona - Tsitsipas salva due match point. Sabalenka eliminata a Stoccarda

Nel giorno in cui ha probabilmente giocato la peggior partita della stagione sulla terra battuta, Stefanos Tsitsipas ha comunque trovato il modo di vincere e staccare il pass per le semifinali al torneo di Barcellona. Il greco non ha mai conquistato un evento ATP 500 - ha perso dieci finali su dieci - e insegue il primo successo nella categoria.

La partita con Facundo Diaz Acosta è stata complicata sin dal primo scambio, ma ha premiato il tennista più forte tra i due al termine di un tie-break dai mille volti. Solo nel secondo set, l'ellenico ha sistemato il servizio e iniziato a limitare il numero di errori.

Atp Barcellona - Tsitsipas salva due match point. Rune in semifinale a Monaco

Dopo aver pareggiato i conti, però, Tsitsipas è diventato di nuovo falloso e in ben due occasioni ha sprecato il break di vantaggio: la seconda quando ha servito per porre fine alla disputa.

Diaz Acosta si è procurato un match point - il primo - sul 6-5, ma ha dovuto giocare suo malgrado il tie-break. L'argentino ha avuto un altro match point e Tsitsipas ha pescato il servizio vincente. Al terzo tentativo, il greco ha esultato come se avesso vinto il torneo e chiuso 4-6, 6-3, 7-6( 8) .

Incontrerà in semifinale Dusan Lajovic, giustiziere di Arthur Fils. Altra giornata condizionata dalla pioggia a Monaco di Baviera. Holger Rune ha completato senza patemi l'incontro con il qualificato Marc-Andrea Huesler.

Il norvegese ha sconfitto lo svizzero con il punteggio di 6-4, 7-6( 3) . Rune non conosce ancora il nome del suo prossimo rivale, perché la partita tra Felix Auger-Aliassime e Jan-Lennard Struff si è interrotta con il tedesco avanti di un set e di un break.

Anche a Bucarest le avverse condizioni climatiche stanno rendendo la vita difficile ai tennisti, agli organizzatori e ai fan. Alejandro Tabilo, che ha eliminato il giovane talento Joao Fonseca in rimonta, e Marton Fucsovics sono in semifinale; così come Gregoire Barrere.

Quest'ultimo dovrà attendere il verdetto del derby argentino tra Francisco Cerundolo e Mariano Navone.

Wta Stoccarda - Swiatek batte Raducanu, eliminata Sabalenka

Aryna Sabalenka si ferma ai quarti di finale al WTA 500 di Stoccarda.

La giocatrice bielorussa non sta vivendo uno dei suoi migliori momenti. Basti pensare che dopo aver trionfato agli Australian Open ha portato a casa solo quattro partite su otto. Marketa Vondrousova ha completato la rimonta e si è imposta 3-6, 6-3, 7-5.

Sabalenka ha recuperato in due circostanze il break di svantaggio, ma sul 5-5 ceduto ancora la battuta. Si è resa autrice di un'ottima prestazione Emma Raducanu, che sta percorrendo la giusta strada verso il pieno recupero.

Solo Iga Swiatek le ha impedito, grazie al 7-6( 2) , 6-3, di proseguire il suo cammino a Stoccarda. Ad aprire le danze ci hanno pensato due break - uno a testa - a sferrare un importante colpo alla britannica il tie-break. La numero uno WTA ha alzato il livello e inflitto un sonoro 7-2 a Raducanu.

La britannica ha subito il break anche in apertura di secondo e non ha più ricucito il gap. I piani di Coco Gauff hanno dovuto fare i conti con un lungo e doloroso passaggio a vuoto. Avanti 6-3, 4-2, l'americana ha lasciato per strada quattro game di fila.

La battaglia si è trasformata in un dramma nella terza frazione. Marta Kostyuk ha sprecato tre match point sul 5-4; Gauff la chance di festeggiare al servizio sul 6-5. A spuntarla in un altrettanto folle tie-break è stata l'ucraina.

A Rouen, la finale vedrà in campo le vincitirci delle partite tra Caroline Garcia/Sloane Stephens e Magda Linette/Anhelina Kalinina.