Atp Barcellona - Matteo Arnaldi cede a Ruud. Monaco, Zverev eliminato a sorpresa

È terminata ai quarti di finale la corsa di Matteo Arnaldi nell'Atp 500 di Barcellona. Un cammino piuttosto particolare per l'italiano, che ha vinto la sfida d'esordio grazie al ritiro causa infortunio di Arthur Cazaux e in quella successiva ha dovuto annullare anche dei match point a Sebastian Baez per avanzare.

Stavolta il 23enne non ha potuto quasi nulla contro un Casper Ruud molto solido da fondo campo, che si è dimostrato ancora una volta un cliente scomodissimo da affrontare e battere sulla terra rossa. A inizio partita entrambi non hanno trovato quella continuità necessaria al servizio, cedendo due volte a testa la battuta all'avversario.

Il match è rimasto così in equilibrio fino al 4-4: mentre il norvegese ha tenuto a zero il suo turno, l'azzurro è tornato ad avere difficoltà al servizio e alla prima opportunità di set point concessa ha concesso il set al 25enne di Oslo (6-4).

Un parziale complicato per il ligure, che ha commesso in totale 17 errori non forzati: un dato che si è abbastanza confermato nel secondo, non consentendogli di esprimersi al meglio e di sfruttare magari qualche chance in più in risposta.

Nel sesto game il norvegese ha trovato la chiave e il guizzo per soprendere Arnaldi e portarsi avanti di un break. Un vantaggio poi difeso fino all'ultimo, anche quando ha dovuto servire per l'incontro e l'italiano ha tentato il tutto per tutto, ottenendo (ma non sfruttando) due palle break.

6-3 e semifinale in cassaforte per Ruud, che dovrà ora vedersela con l'argentino Etcheverry.

Atp Monaco di Baviera: avanza Fritz, Zverev out

Taylor Fritz, dopo una combattutissima gara, si è portato a casa un successo importante in rimonta contro Jack Draper col punteggio di 4-6, 6-3, 7-6.

A sorpresa, Alexander Zverev (principale testa di serie del tabellone) è uscito di scena per mano del cileno Cristian Garin, che si è imposto con un doppio 6-4.