Atp Barcellona - Lorenzo Musetti perde all'esordio contro Roberto Carballes Baena

Musetti ha tentennato ancora al servizio e nel decimo gioco non ha potuto nulla sulla incredibile risposta colpita da Carballes Baena sul match point. Il nome del suo prossimo avversario uscirà dall'incontro tra Tsitsipas e Sebastian Ofner .

Musetti si è ritrovato subito sotto 1-5 nel tie-break e il tentativo di rimonta è sfumato sul 5-4, perché Carballes Baena non ha più tremato. Il tennista classe 2002 ha impedito al rivale di scappare nel secondo set e siglato l'immediato contro break sull'1-3 con un grande passante di rovescio.

Musetti ha salvato cinque palle break, Carballes Baena tre. L'ultima opportunità che lo spagnolo ha offerto all'italiano era un set point sul 5-6; set point che il 22enne ha gestito male tentando un complicato slice difensivo in risposta.

L'azzurro non è riuscito a esprimere il suo miglior tennis con la giusta continuità e ha concesso troppe occasioni al rivale nell'arco dell'intera partita. Alla fine, è stata premiata proprio la solidtià di Roberto Carballes Baena .

Brutta battuta d’arresto per Lorenzo Musetti dopo le ottime prestazioni che hanno caratterizzato il suo cammino al Masters 1000 di Monte-Carlo. Il talento di Carrara si è fermato all'esordio al torneo ATP 500 di Barcellona, dove aveva raggiunto le semifinali lo scorso anno arrendendosi solo a Stefanos Tsitsipas .

