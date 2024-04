Atp Barcellona - Rafael Nadal si arrende in due set ad Alex de Minaur

Dopo la vittoria all’esordio contro Flavio Cobolli, Rafael Nadal - proiettandosi all’immediato futuro - aveva già rivolto lo sguardo al match con Alex de Minaur presentandolo come un vero test. E così è stato, perché la partita con il nativo di Sydney ha fornito diverse importanti risposte sia in un senso che nell’altro.

Il campione spagnolo ha alternato ottime giocate a momenti in cui la prudenza non gli ha permesso di spingere abbastanza da fondo campo. Quest’ultimo aspetto ha inciso maggiormente sul risultato finale della sfida con De Minaur.

Grazie al 7-5, 6-1 inflitto al maiorchino, il 25enne è diventato il primo tennista australiano in grado di battere Nadal sul rosso.

Atp Barcellona - De Minaur diventa il primo australiano a battere Nadal sul rosso

Il rovescio in uscita dal servizio ha tradito il 22 volte vincitore Slam in apertura e consentito a De Minaur di partire con un break.

Nadal ha evitato di peggiorare la situazione salvandosi sullo 0-2 e ha siglato il contro break lasciando andare il rovescio. È stato lo spagnolo ad avere la possibilità di portarsi in vantaggio, ma l’avversario si è affidato al classico schema servizio e dritto nell’ottavo game.

Il passaggio a vuoto di Nadal è arrivato nell’istante meno opportuno, quando sul 5-5 ha ceduto la battuta a zero commettendo tre gratuiti. De Minaur ha chiuso senza patemi 7-5. La seconda frazione si è rivelata a senso unico: Nadal ha lottato come di consueto, ma continuato a non forzare troppo i suoi colpi.

Il 37enne ha respinto l'assalto nemico nel game inaugurale; non nel terzo, dove a beffarlo ci ha pensato il passante di De Minaur. Il dritto di lungo di Nadal sull'1-3 ha cancellato ogni speranza di rimonta. Nessun problema per Casper Ruud contro Alexandre Muller.

Reduce dalla finale raggiunta al Masters 1000 di Monte-Carlo, il norvegese ha iniziato la sua spedizione in terra rossa catalana rifilando un netto 6-3, 6-4 al francese. Agli ottavi di finale se la vedrà con Jordan Thompson, che si è aggiudicato una battaglia durata tre ore e dieci minuti di gioco contro Jaume Munar sulla Pista Andres Gimeno.

Dusan Lajovic e Marco Trungelliti hanno firmato le sorprese di giornata eliminando rispettivamente in due set le teste di serie numero sei e nove Ugo Humbert e Nicolas Jarry.