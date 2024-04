Caso Sinner-Tsitsipas, Mouratoglou: "Due grossi problemi sull'arbitraggio nel tennis"

Il coach francese Patrick Mouratoglou che in questo periodo sta seguendo Holger Rune dice la sua sua sugli errori arbitrali che sono avvenuti principalmente nel corso del torneo di Monte-Carlo. E spiega come a suo avviso ci siano due grossi problemi nel mondo del tennis per quel che riguarda l'arbitraggio.

Si è infatti parlato molto di arbitraggi nel Masters 1000 di Monte-Carlo che si è chiuso domenica scorsa. Principalmente per l'errore di cui è stato vittima Jannik Sinner nella semifinale contro Stefanos Tsitspas.

Patrick Mouratoglou, sempre molto attivo sui social, ha postato sul suo profilo Instagram un video che chiarisce in maniera netta la sua posizione. "Ci sono due grossi problemi nel tennis per quanto riguarda l'arbitraggio. Il primo è l’assenza dell’utilizzo del VAR.

Il secondo è che quando l’arbitro commette un grosso errore, il supervisor dovrebbe poter entrare in campo ed essere in grado di correggerlo".

Patrick Mouratoglou: ”Dare il potere al Supervisor di correggere gli errori”

Mouratoglou argomenta che oggi la tecnologia è ampiamente presente ed è incomprensibile il fatto che non venga utilizzata anche quando si tratta di giocare sulla terra battuta.

Questo migliorerebbe la tranquillità dei giocatori. E questo utilizzo della tecnologia Mouratoglou lo estenderebbe anche ai casi di contestazione per un doppio rimbalzo. "Ci sono le immagini – spiega nel video Mouratoglou – ci si guarda, ci si mettono pochi secondi, si prende la decisione corretta e si riprende in tranquillità".

Poi Mouratoglou prosegue: "Quando ci sono contestazioni e un giocatore chiede l'intervento del Supervisor a lui va data la possibilità di correggere l'errore eventuale del giudice di sedia. Sono esseri umani. Tutti sbagliano.

Ma penso che sia estremamente frustrante per i giocatori vedere un errore e non riuscire a correggerlo quando tutto è stato ripreso dalla telecamera". Ecco il video di Mouratoglou.